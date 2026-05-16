Amazonas

Gabriel Maciel contou para a madrasta que matou o próprio pai, um ex-policial militar que estava desaparecido desde 2019, para roubar a arma da vítima e trocar por drogas em Manaus. O suspeito foi preso, neste sábado (16/05) e as buscas pelos restos mortais do militar foram iniciadas após a reviravolta no caso.

Segundo a polícia, após o crime, o suspeito teria enterrado o corpo enrolado em uma rede e em uma cova rasa no terreno da residência da família. Após a revelação, ele foi levado ao local para mostrar onde o corpo teria sido escondido, no entanto, nada foi encontrado até o momento.

A DEHS agora investiga a possível participação de outras pessoas no caso.

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