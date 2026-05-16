Amazonas

Davi Morais da Silva, de 33 anos, foragido da Justiça do Acre, foi preso nesta sexta-feira (15/05), no município de Eirunepé, no interior do Amazonas. O homem foi condenado a mais de 22 anos de prisão e estava utilizando o nome do próprio irmão para ocultar sua verdadeira identidade.

De acordo com o delegado Ramon Improta, titular da unidade policial, a prisão ocorreu após a Polícia Civil do Acre entrar em contato informando que o indivíduo estaria escondido no município de Eirunepé. Na ocasião, a autoridade policial acreana encaminhou uma fotografia do foragido à equipe da PC-AM.

“Assim que recebemos a imagem, os policiais o reconheceram imediatamente. Ele já havia sido abordado diversas vezes no município, sempre utilizando outro nome”, informou o delegado.

Conforme Ramon Improta, inicialmente não havia mandado de prisão vinculado à identidade apresentada pelo suspeito durante as abordagens realizadas pelas equipes policiais. “No decorrer da troca de informações com a Polícia Civil do Acre, foi constatado que o indivíduo utilizava o nome do irmão para se identificar. Além disso, ele alegava não possuir documentos pessoais, o que dificultava a confirmação da verdadeira identidade”, explicou.

Após a confirmação da identidade do foragido, a equipe policial recebeu o mandado de prisão e realizou a captura do homem.

Segundo a polícia, Davi Morais possui extensa ficha criminal, com condenações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e roubo. Ele vivia normalmente no município até ser localizado pelas autoridades.

Procedimentos

O homem passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da justiça para o cumprimento da pena em regime fechado.

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