Saúde

Os atendimentos seguem até o dia 29 de maio

A Carreta da Saúde do Governo do Amazonas estará, a partir desta segunda-feira (18/05), no estacionamento do Shopping São José, localizado na avenida Cosme Ferreira, nº 4.605, bairro São José Operário, zona leste de Manaus, realizando exames de mamografia e ultrassonografia. Os atendimentos seguem até o dia 29 de maio.

Outra Carreta da Saúde também está em funcionamento em Manaus, no estacionamento do Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona oeste da capital, com atendimentos até o dia 22 de maio.

As Carretas da Saúde de Tomografia, conforme programação da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), seguem oferecendo apoio diagnóstico em duas unidades hospitalares da região metropolitana de Manaus.

No município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), a unidade móvel está instalada na área de estacionamento do Hospital Geral de Manacapuru. Em Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital), a Carreta da Saúde de Tomografia funciona nas dependências do Hospital Regional José Mendes, rua Acácio Leite, nº 2.395, bairro Iracy.

Os exames nas carretas de ultrassonografia e mamografia acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. São ofertadas ultrassonografias de abdômen total, abdômen superior, tireoide, aparelho urinário, próstata via abdominal, além de ultrassonografias transvaginal e pélvica.

Os exames são destinados a pacientes adultos que já passaram por atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e possuem encaminhamento emitido pelo Complexo Regulador do Amazonas.

A exceção é para o exame de mamografia em mulheres acima de 40 anos, que não exige encaminhamento.

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