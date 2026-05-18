Amazonas

Motorista seguia para a estrada quando atingiu bloco de concreto

Um professor, não identificado, bateu o carro contra o ‘dente de dragão’ de uma obra na avenida Coronel Teixeira, na madrugada desta segunda-feira (18/05), no bairro Nova Esperança, zona Oeste de Manaus.

Apesar da força da batida, o homem não ficou ferido. Segundo informações preliminares, ele estava sozinho no carro, usava cinto de segurança, não havia ingerido bebida alcoólica e seguia viagem em direção à estrada no momento do acidente.

Ainda conforme informações, o professor não teria percebido a sinalização a tempo devido à baixa iluminação no trecho durante a madrugada. O veículo permaneceu no local até a chegada do guincho para a remoção.

O trânsito na avenida ficou lento no começo da manhã, mas agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran) atuaram para organizar o fluxo de veículos.

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