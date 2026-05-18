Amazonas

Estrutura ficou atravessada na pista

Um contêiner se soltou de uma carreta e caiu no meio da avenida Rodrigo Otávio, na zona Sul de Manaus, na manhã desta segunda-feira (18/05), deixando o trânsito travado em um dos principais corredores de acesso ao Distrito Industrial.

Após se desprender da carreta, o contêiner ficou atravessado na pista e bloqueou parte da via. Apesar da grande movimentação no local, não houve registro de feridos nem de outros veículos atingidos.

O incidente provocou um longo congestionamento nas primeiras horas do dia e afetou o fluxo de veículos em ruas e avenidas próximas. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para orientar os motoristas e desviar o trânsito enquanto aguardavam a chegada de um guincho de grande porte para retirar a estrutura.

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