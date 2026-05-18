O mau tempo em Manaus provocou a alteração da rota de oito voos, sendo dois internacionais e seis domésticos, que tinham como destino o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na madrugada desta segunda-feira (18).
Em nota, o aeroporto informou que as aeronaves precisaram ser direcionadas para outros terminais. A orientação para os passageiros é que entrem em contato diretamente com as companhias aéreas para consultar possíveis mudanças nos horários das viagens.
Os voos afetados foram reprogramados para o decorrer desta segunda-feira (18).
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