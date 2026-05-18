Polícia

Elas foram apreendidas e dois adultos foram presos por fornecerem álcool às menores.

Na noite de domingo (17/05), uma fiscalização flagou quatro adolescentes de 16 anos ingerindo bebida alcoólica em um flutuante no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Elas foram apreendidas e dois adultos foram presos por fornecerem álcool às menores.

Foto: Divulgação

A delegada titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), da Polícia Civil (PC-AM) Mayara Magna, destacou que as operações vêm sendo realizadas em diversos pontos do Amazonas para combater crimes contra crianças e adolescentes e, desta vez, a fiscalização ocorreu em um flutuante.

“Durante mais uma etapa das operações Caminhos Seguros e Segurança Presente, fiscalizamos o flutuante e encontramos adolescentes consumindo bebida alcoólica. Realizamos a prisão em flagrante de duas pessoas por fornecerem álcool às menores, além de identificarmos uma das adolescentes com porções de drogas. Essas ações reforçam o compromisso no combate à violência contra crianças e adolescentes”, destacou.

Foto: Divulgação

A delegada lembrou ainda que o mês de maio é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Rede de proteção e fiscalização

A secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa, ressaltou que a operação contou com atuação integrada da rede de proteção e destacou o encaminhamento das adolescentes ao Centro Integrado de Atenção à Criança e ao Adolescente (Ciaca).

“Durante a abordagem, detectamos quatro adolescentes consumindo bebida alcoólica e, agora, elas serão encaminhadas ao Ciaca para os procedimentos necessários. Essa operação serve de alerta para donos e responsáveis por flutuantes e espaços de lazer. As fiscalizações vão continuar e serão ainda mais intensificadas”, ressaltou a secretária.

Ainda na operação, o Detran-AM abordou 123 veículos e registrou sete casos de alcoolemia durante as fiscalizações realizadas no entorno do local.

Poluição sonora

Durante a fiscalização no flutuante, equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) realizaram medições de emissão sonora e constataram níveis de ruído acima do permitido pela legislação.

De acordo com a diretora do DPTC, Sanmya Tiradentes, o volume identificado ultrapassava os limites estabelecidos para o horário e para a área onde o evento era realizado. A situação foi registrada pelas equipes e deve subsidiar os procedimentos administrativos e criminais cabíveis.

“O DPTC também participou dessa operação com uma perita ambiental, que realizou a medição do ruído no ambiente. Ainda durante a aproximação das equipes ao local, já foi constatado um volume acima do limite permitido para aquela área. Esse excesso de ruído pode causar danos à saúde pública, por isso foi feita a perícia para confirmar a situação”, destacou a diretora.

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