Agenda Internacional

A viagem tem como objetivo fortalecer a relação entre aliados do bolsonarismo e o grupo político de Trump

Flávio Bolsonaro articula uma viagem aos para participar de um encontro com o presidente norte-americano, previsto para a próxima semana, em Washington. A agenda vem sendo organizada após a visita do presidente ao país.

O encontro ainda está sendo alinhado entre integrantes ligados ao grupo político do ex-presidente e representantes próximos ao governo norte-americano.

Segundo informações divulgadas, a viagem tem como objetivo fortalecer a relação entre aliados do bolsonarismo e o grupo político de Trump. Além disso, interlocutores envolvidos nas tratativas mantêm contato com lideranças conservadoras nos Estados Unidos para definir detalhes da agenda oficial.

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