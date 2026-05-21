Política

Parlamentar registrou ocorrência após receber mensagens com ameaças, dados pessoais e conteúdos ligados ao nazismo

Manaus (AM) – O deputado federal Fausto Jr. (União Brasil-AM) denunciou ter recebido ameaças de morte contra ele e a família na noite de quarta-feira (20). O parlamentar registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados após receber mensagens enviadas por um número desconhecido.

Segundo a assessoria do deputado, as mensagens continham ameaças diretas, compartilhamento indevido de dados pessoais de Fausto Jr. e de familiares, além de conteúdos relacionados à pornografia infantil e ao nazismo.

Foto: Divulgação

Em nota, a equipe do parlamentar informou que todas as medidas legais já estão sendo tomadas para identificar os responsáveis e apurar o caso.

“O deputado federal Fausto Jr., vice-líder do União Brasil, registrou ocorrência após receber graves ameaças de morte contra ele e sua família”, diz trecho da nota divulgada pela assessoria.

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O União Brasil Amazonas também se manifestou sobre o caso e divulgou uma nota de solidariedade ao deputado. O partido afirmou repudiar qualquer tentativa de violência ou intimidação contra o parlamentar e seus familiares.

“O União Brasil reafirma seu absoluto repúdio a qualquer tentativa de violência ou coação ao parlamentar e seus familiares”, destacou a sigla.

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Escala 6×1

A denúncia das ameaças acontece em meio à repercussão envolvendo uma publicação da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) sobre a proposta do fim da escala 6×1. Nas redes sociais, Erika afirmou que Fausto Jr. teria assinado uma proposta para impedir o fim da escala por dez anos e permitir jornadas de até 52 horas semanais.

Foto: Divulgação

Após a publicação, Fausto Jr. gravou um vídeo afirmando que a informação divulgada pela parlamentar era falsa. Segundo ele, é favorável ao fim da escala 6×1 e inclusive é coautor da proposta junto com Erika Hilton.

“Eu sou tão favorável que sou coautor da PEC junto com a deputada Erika Hilton. É um absurdo essa mentira que ela coloca”, declarou o deputado.

No pronunciamento, Fausto Jr. afirmou que as discussões sobre emendas na proposta tratam de um período de transição para evitar impactos em serviços essenciais e na economia, e negou ser contra a redução da carga horária de trabalho.

Veja vídeo:

Deputado Fausto Jr. denuncia ameaças de morte contra ele e a família após ataques nas redes pic.twitter.com/CdYVv1zlbd — Portal Em Tempo (@portalemtempo) May 21, 2026

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