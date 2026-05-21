Washington (EUA) – O Brasil terá três representantes no principal evento do Ultimate Fighting Championship da temporada. Além de Alex Pereira, conhecido como Alex Poatan, os brasileiros Diego Lopes e Mauricio Ruffy também entram em ação no histórico UFC realizado na Casa Branca, nos Estados Unidos.
O evento acontece um dia após a estreia do Brasil na Copa do Mundo de Seleções e movimenta os fãs brasileiros de MMA.
Alex Poatan disputa título interino dos pesados
O destaque da noite será a luta entre Alex Poatan e o francês Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesos pesados, categoria até 120 kg.
Poatan estreia na divisão após deixar vago o cinturão dos meio-pesados. Já Ciryl Gane tenta recuperar o título interino conquistado há cinco anos.
A luta principal coloca frente a frente dois dos principais nomes do MMA mundial na atualidade.
Diego Lopes abre participação brasileira no evento
O primeiro brasileiro a entrar no octógono será Diego Lopes, que busca recuperação após derrota para o campeão Alexander Volkanovski em janeiro deste ano.
O lutador da categoria peso-pena enfrenta o norte-americano Steve Garcia em busca de voltar ao caminho das vitórias.
O adversário vive grande fase e chega embalado por sete triunfos consecutivos desde junho de 2022.
Mauricio Ruffy encara Michael Chandler
Duas lutas depois, Mauricio Ruffy representa novamente o Brasil diante do norte-americano Michael Chandler, um dos nomes mais conhecidos do MMA nos Estados Unidos.
O confronto acontece pela divisão dos leves, categoria até 70,3 kg.
Michael Chandler tenta reencontrar o sucesso no UFC após trajetória marcante no Bellator. Já Mauricio Ruffy, atual 11º colocado do ranking, busca uma vitória que o aproxime da disputa de cinturão da categoria.
Evento histórico movimenta fãs brasileiros
O UFC Casa Branca é tratado como um dos maiores eventos da organização na temporada e reúne atletas de destaque internacional.
Com três representantes no card, o Brasil terá presença forte no octógono e expectativa elevada entre os fãs de MMA.
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