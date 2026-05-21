Colisão

Nayara Cristina Barbosa dos Santos morreu após acidente entre moto e caminhonete na zona Sul da capital.

Manaus (AM) – Câmeras de segurança registraram o momento da violenta colisão que matou a entregadora por aplicativo Nayara Cristina Barbosa dos Santos, de 26 anos, na tarde desta quinta-feira (21), no cruzamento da avenida Japurá com a rua Afonso Pena, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul da capital.

As imagens mostram o instante em que a motocicleta conduzida pela jovem colide com uma caminhonete Volkswagen Amarok cinza em uma área de rotatória. O impacto foi tão forte que Nayara foi arremessada na via.

Segundo informações preliminares, a jovem havia acabado de realizar uma entrega na região e trafegava em uma motocicleta Yamaha Fluo, de placa QZK-9111, quando ocorreu o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe ao local. Os socorristas realizaram manobras de reanimação, mas Nayara não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda na avenida.

Polícia apura dinâmica do acidente

De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta seguia pela avenida Japurá quando a caminhonete cruzava a via.

“A moto trafegava pela avenida Japurá e a caminhonete cruzou a rua na rotatória, ocasionando a colisão e a morte da ocupante da motocicleta”, informou um policial militar, que atendeu a ocorrência.

A perícia técnica foi acionada para analisar as circunstâncias do acidente e apontar oficialmente a dinâmica da colisão.

O motorista da caminhonete deverá prestar esclarecimentos na delegacia após os procedimentos periciais. O corpo da jovem foi removido pelo (IML).

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