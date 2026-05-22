Diplomacia

Prefeito recebeu representantes de 17 países europeus para discutir investimentos, tecnologia e turismo em Manaus.

O prefeito Renato Junior recebeu, na noite desta quinta-feira (21), a comitiva de embaixadores dos Estados-membros da União Europeia (UE) no Brasil. O encontro aconteceu no Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e reforçou a presença de Manaus na agenda internacional de negócios e cooperação.

A reunião integrou a missão anual dos diplomatas ao Amazonas e abriu espaço para discussões sobre investimentos, turismo, tecnologia e sustentabilidade.

Renato Junior destaca oportunidades para Manaus

Durante o encontro, Renato Junior afirmou que Manaus pode ampliar parcerias estratégicas com países europeus, principalmente nas áreas de tecnologia, educação ambiental e desenvolvimento sustentável.

“Manaus tem muito a aprender em relação à tecnologia europeia, aos cuidados com a cidade e com a educação ambiental. Mas também temos muito a ensinar sobre preservação ambiental e sustentabilidade”, destacou o prefeito.

Além disso, Renato Junior ressaltou o potencial econômico e turístico da capital amazonense.

Acordo UE-Mercosul amplia perspectivas

A reunião teve como foco principal as oportunidades ligadas ao acordo entre União Europeia e Mercosul. Segundo a prefeitura, o diálogo busca antecipar cenários e fortalecer futuras cooperações comerciais, acadêmicas e tecnológicas.

O prefeito também afirmou que a aproximação internacional pode ajudar na atração de novos turistas para Manaus.

“Essa relação será muito benéfica para a atração de turistas e para a construção de novas parcerias entre Manaus e a Europa”, afirmou.

União Europeia aponta interesse em sustentabilidade

A missão foi coordenada pela embaixadora da União Europeia no Brasil, Marian Schuegraf. Durante a reunião, ela destacou o interesse europeu em projetos ligados à inovação, energia limpa e conservação ambiental.

“Há muitas oportunidades não só na ciência e inovação, mas também em energia limpa e sustentabilidade. Manaus já é campeã nessa área”, declarou a embaixadora.

Além disso, Marian Schuegraf citou programas europeus voltados ao financiamento de projetos sustentáveis e tecnológicos.

Missão reúne representantes de 17 países

A missão diplomática contou com representantes da Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca e Suécia.

A reunião também contou com a presença de secretários municipais e integrantes do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE).

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