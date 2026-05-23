Atendimentos

Ação comunitária realizou quase 300 atendimentos gratuitos de saúde e cidadania na Zona Norte de Manaus

Moradores do conjunto Américo Medeiros, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, participaram neste sábado (23) de uma ação comunitária que realizou quase 300 atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, assistência social, cidadania e orientação jurídica.

A programação ocorreu no Ministério Internacional Apostólico Getsêmani no Amazonas (MIAGAM). A iniciativa foi realizada pela própria instituição e contou com a participação de profissionais voluntários, acadêmicos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e apoio de órgãos municipais, entre eles equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Semasc e assistência social. A ação também recebeu apoio dos vereadores Joelson Silva e Dudu Alfaia.

Entre os serviços oferecidos estiveram atendimento psicológico, nutricional e clínico geral, vacinação, aferição de pressão arterial, teste glicêmico, aplicação de flúor, orientação em saúde bucal, serviços previdenciários, atualização documental, assistência social, orientação jurídica e corte de cabelo.

Moradores destacam facilidade de acesso aos atendimentos

O estudante Vinícius Lopes, de 21 anos, aproveitou a ação para solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional e também participar do atendimento odontológico preventivo. Segundo ele, a iniciativa facilitou o acesso a serviços que muitas vezes acabam sendo adiados pela rotina diária.

“Foi uma oportunidade muito importante porque consegui resolver mais de uma necessidade no mesmo lugar. Fiz a solicitação da minha identidade e ainda cuidei da saúde bucal. Muitas vezes a gente trabalha, estuda e acaba deixando essas coisas para depois. Quando os serviços chegam até a comunidade, facilita muito para nós”, afirmou.

A dona de casa Maria do Carmo Prestes participou da vacinação contra a gripe e destacou o acolhimento recebido durante a programação. Ela ressaltou a importância de ações voltadas às famílias da comunidade.

“Nem sempre a gente consegue sair para procurar atendimento por causa da rotina da casa, dos filhos e das responsabilidades do dia a dia. Então, quando os serviços vêm até o bairro, ajudam muito a população. Fui muito bem atendida e consegui atualizar minha vacina com tranquilidade”, relatou.

Já Alcimar Monteiro buscou orientações sobre aposentadoria e serviços do INSS, além de aproveitar o atendimento psicológico. Ela esteve acompanhada do filho, de 17 anos, e destacou a importância de encontrar vários atendimentos concentrados em um único espaço.

“Eu vim atrás das orientações previdenciárias e também aproveitei o atendimento psicológico. Às vezes, a gente precisa conversar, receber uma orientação e ser ouvida. Foi uma ação muito importante porque trouxe vários serviços para perto da comunidade”, disse.

Orientações de saúde reforçaram prevenção e cuidados básicos

Durante os atendimentos de saúde, a enfermeira Maria das Dores Bello Costa, integrante da equipe da Semsa coordenada por Rosilene Paiva, da Disa Norte, orientou moradores sobre a forma correta de realizar o teste glicêmico capilar. A profissional esclareceu dúvidas e explicou como evitar desconfortos durante o procedimento.

“Muita gente ainda realiza o exame na parte central do dedo, onde existem mais terminações nervosas e a dor acaba sendo maior. O correto é fazer lateralmente, porque isso reduz bastante o desconforto e torna o procedimento mais tranquilo para o paciente”, explicou.

Acadêmicos da UEA participaram da ação comunitária

A ação também contou com a participação de acadêmicos do curso de Odontologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio do programa de extensão UEA Cidadã, coordenado pela professora doutora Márcia Costa.

O acadêmico Adam Fernandes destacou a importância do contato direto com a população durante a formação universitária e ressaltou o papel social desenvolvido pelos estudantes nas comunidades.

“Participar dessas ações é uma experiência muito enriquecedora porque nos aproxima da realidade das pessoas e fortalece nossa formação humana e profissional. Na universidade, aprendemos a técnica, mas aqui aprendemos também sobre acolhimento, escuta e cuidado com a comunidade. Poder contribuir levando prevenção e orientação em saúde é algo muito gratificante para todos nós”, destacou.

Vereador destaca integração entre instituições e voluntários

Ao acompanhar a programação, o vereador Joelson Silva destacou a importância de aproximar os serviços essenciais das comunidades da Zona Norte.

“Essa ação mostra a importância da união entre instituições, voluntários, universidade e poder público para aproximar serviços essenciais da população. Quando conseguimos reunir atendimento de saúde, orientação social e cidadania em um mesmo espaço, facilitamos o acesso, principalmente de quem enfrenta dificuldades na rotina para buscar esses serviços”, afirmou.

(*) Com informações da assessoria

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