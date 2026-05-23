Competição

Informação foi confirmada pela Integral Médica, empresa de suplementação esportiva do qual o atleta fazia parte

O atleta de fisiculturismo e influenciador Gabriel Ganley morreu neste sábado (23) aos 22 anos.

A informação foi confirmada pela Integral Médica, empresa de suplementação esportiva do qual o atleta fazia parte.

Segundo apurou a CNN, Ganley foi encontrado morto em seu apartamento na capital paulista.

Em nota, a Integral Médica lamentou a morte.

“Hoje a dor fala mais alto (…) perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado”, diz um trecho da nota.

Preparação para campeonato

Atualmente, Ganley estava em preparação para competir no Musclecontest Brasil, que acontece em julho, em Curitiba (PR).

Fenômeno nas redes sociais, o atleta tinha mais de um milhão e meio de seguidores e ganhou notoriedade com o público jovem compartilhando sua rotina de treinos e dieta.

(*) Com informações da CNN Brasil

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