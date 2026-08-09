FUTEBOL 7

Depois de levantar a taça no Amazonas, garotada da Zona Leste encara o desafio nacional e busca fazer história em Salvador.

O Instituto ZLec, da Zona Leste de Manaus, vai representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro Sub-17 de futebol 7. A competição ocorrerá entre 9 e 12 de outubro, em Salvador, na Bahia.

Esta será a primeira participação oficial da equipe em uma competição nacional da modalidade. Além disso, o torneio reunirá representantes estaduais e equipes de diferentes regiões do país.

A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Soccer Society (CBF7S). Por isso, o campeonato contará com equipes de grandes centros e campeões estaduais da categoria.

Título garantiu vaga

Antes de chegar ao Brasileiro, o Instituto ZLec conquistou o Campeonato Amazonense Sub-17 de futebol 7.

Na decisão, a equipe enfrentou o Grêmio Recreativo Yael e venceu por 2 a 0, na Arena Laranjeiras, em Manaus. Caçulinha e Willian Balinha marcaram os gols da partida.

Com a vitória, o time conquistou o título estadual. Dessa forma, também garantiu a vaga para representar o Amazonas na competição nacional.

Além do troféu, a conquista teve outro significado para o projeto. Afinal, o elenco conta apenas com atletas formados na própria base.

“Consolidamos a nossa primeira conquista, a primeira de muitas que virão. Então, provamos que uma equipe formada por atletas todos da casa é capaz de chegar tão longe”, destacou Juninho.

Projeto reúne mais de 500 jovens

O Instituto ZLec mantém um projeto de formação esportiva na Zona Leste de Manaus. Atualmente, a iniciativa reúne mais de 500 crianças e adolescentes.

A equipe Sub-17 é comandada pelo ex-jogador profissional Juninho. O treinador teve passagens pelo futebol amazonense e, atualmente, trabalha na formação de novos atletas.

Além disso, o projeto mantém treinamentos diários de futebol de campo. Assim, os jovens podem desenvolver habilidades esportivas e ganhar experiência em competições.

Desafio será em Salvador

Agora, depois do título estadual, o Instituto ZLec concentra os esforços na preparação para o Campeonato Brasileiro.

A competição ocorrerá em Salvador, entre 9 e 12 de outubro. Durante o torneio, o time amazonense enfrentará representantes de outros estados e equipes de diferentes regiões.

Para os atletas e a comissão técnica, portanto, a competição representa uma oportunidade de mostrar nacionalmente o trabalho desenvolvido na Zona Leste.

Elenco amazonense

O grupo que viajará para a Bahia conta com 19 jogadores:

Paulinho, Caçulinha, Balinha, Josias, Jackson, Luan, Willen, Nicolas G., Surfista, Juninho, Keyrrison, Manaus, Vinícius, Vitinho, Gustavo, Ryan, Jhonatas, Wolney e Bruninho.

Todos os atletas foram formados pelo Projeto ZLec. Agora, eles terão pela frente o primeiro desafio nacional da equipe na modalidade.

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