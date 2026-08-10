SUPERAÇÃO

Após conquistar o título brasileiro, atleta de São Paulo de Olivença ganha vaga na Seleção e embarca para disputar o Pan-Americano no Uruguai.

O amazonense Alcenir Castelo vive um dos principais momentos da carreira. Depois de conquistar o título brasileiro de Parajiu-Jitsu, o atleta recebeu a convocação para defender a Seleção Brasileira.

Natural de São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, Alcenir agora se prepara para disputar o Pan-Americano da modalidade. A competição ocorre entre 6 e 8 de agosto, em Montevidéu, no Uruguai.

Além da conquista nacional, a convocação representa um novo passo na carreira do paratleta. Com isso, ele também leva o nome do Amazonas para uma competição internacional.

Título garantiu espaço na Seleção

Antes de receber a convocação, Alcenir conquistou o Campeonato Brasileiro de Parajiu-Jitsu, em Governador Valadares, em 2026.

A vitória reforçou a evolução do atleta nas competições nacionais. Ao mesmo tempo, o resultado mostrou a força do esporte adaptado na formação de novos competidores.

“A conquista reforça a relevância do esporte adaptado como instrumento de inclusão, superação e desenvolvimento humano. Além disso, evidencia o potencial dos atletas amazonenses em competição de alto nível nacional”, destacou Alcenir.

Para o lutador, o resultado também vai além do título. Ele acredita que a conquista pode incentivar outros atletas a entrarem no esporte.

“Essa vitória simboliza não apenas o individual, mas também um exemplo de inspiração para novos atletas e para toda a comunidade esportiva”, afirmou.

Uma história de superação

A trajetória de Alcenir começou cercada de desafios. Ele nasceu com paralisia cerebral e perdeu a mãe durante o parto.

Aos 10 anos, deixou São Paulo de Olivença em busca de tratamento e novas oportunidades. Desde então, enfrentou diferentes obstáculos e manteve o foco nos estudos e no esporte.

Atualmente, Alcenir é casado e pai de dois filhos. Um deles é autista.

Mesmo diante das dificuldades, o atleta construiu uma carreira no Parajiu-Jitsu. Dessa forma, transformou o esporte em uma ferramenta de desenvolvimento e superação.

Atleta acumula títulos

Alcenir é faixa-marrom e defende as cores da academia Valois Jiu-Jitsu. Além disso, ele treina com o mestre Luis Carlos Valois, referência do jiu-jitsu amazonense.

O paratleta também representa o Instituto Paradesportivo do Amazonas (IPA). A instituição oferece apoio aos competidores com acompanhamento psicológico, fisioterapia preventiva e ações voltadas à comunidade.

Ao longo da carreira, Alcenir acumulou títulos importantes. Entre eles estão o Campeonato Amazonense e o Abu Dhabi International Pro Manaus 2019.

Em seguida, o atleta conquistou o Abu Dhabi Pro Fortaleza, em 2023. Já em 2026, venceu o Campeonato Brasileiro em Governador Valadares.

Próximo desafio será no Uruguai

Agora, o amazonense terá um novo desafio pela frente. Convocado para a Seleção Brasileira, Alcenir vai disputar o Pan-Americano de Parajiu-Jitsu.

A competição acontece entre 6 e 8 de agosto, em Montevidéu. Assim, o atleta terá a oportunidade de enfrentar competidores de outros países e buscar mais uma conquista internacional.

Depois de superar desafios pessoais e construir uma carreira vitoriosa no esporte, Alcenir chega à competição com um objetivo claro: representar o Brasil e mostrar a força do Parajiu-Jitsu amazonense.

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