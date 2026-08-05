Alvarães

Vítima conseguiu fugir pela mata após ser agredida. Polícia procura outros dois suspeitos envolvidos no crime.

Alvarães (AM) – Um homem de 22 anos, identificado pelas iniciais I.C.S., foi preso nesta terça-feira (4) suspeito de participar do sequestro e da tortura de um jovem em Alvarães, no interior do Amazonas. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi submetida a um suposto “tribunal do crime” após ser acusada de furtar drogas e dinheiro.

Jovem foi levado para um ramal

De acordo com a investigação, a vítima foi abordada por três homens no bairro Nossa Senhora de Fátima e colocada à força em uma picape Montana de cor preta.

Em seguida, o grupo levou o jovem até um ramal localizado na estrada Alvarães-Nogueira, onde ele foi agredido com violência.

Mesmo ferido, a vítima conseguiu escapar correndo pela mata e pedir ajuda.

Vítima apresentava sinais de tortura

Pouco tempo depois, o jovem foi encontrado com diversos hematomas e lesões pelo corpo, compatíveis com as agressões sofridas.

Durante depoimento, ele relatou que os suspeitos o acusaram de envolvimento no furto de drogas e dinheiro e afirmaram que recebiam orientações de um suposto mandante por meio de ligações telefônicas enquanto realizavam as agressões.

Polícia apreendeu objetos usados nas agressões

Após a prisão de I.C.S., o suspeito indicou aos policiais o local onde a vítima havia sido torturada.

Durante as buscas, a equipe encontrou um cacetete quebrado, além de uma sandália e uma camisa, que seriam da vítima.

Outros dois suspeitos continuam foragidos

Os outros dois envolvidos no crime não foram localizados e seguem sendo procurados pela polícia.

I.C.S. foi encaminhado ao 57º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça.

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