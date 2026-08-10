SAMBA E PAGODE

Evento acontece em setembro com show do Samba 90 Graus, feijoada e open bar; ingressos do 1º lote custam R$ 210

Os ingressos para a Feijoada do Samba Manaus estão perto da virada de lote. O evento acontece no dia 26 de setembro, no Nova Era Hall – Studio 5, e terá como atração principal o Samba 90 Graus, formado por Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art.

Atualmente, o ingresso na modalidade Lugar na Mesa custa R$ 210 no primeiro lote. O valor inclui feijoada e open bar de água, chope e refrigerante. A organização pode mudar o lote a qualquer momento.

Os interessados encontram ingressos nas centrais Oba! Ingressos, no Millennium Shopping e no Manauara Shopping. Além disso, a venda ocorre pela internet, por meio da plataforma BaladAPP. O público também pode parcelar a compra em até três vezes sem juros.

Samba 90 Graus

A programação reúne três nomes que marcaram o pagode brasileiro. Chrigor, Netinho de Paula e Márcio Art construíram suas carreiras em grupos importantes do gênero, como Exaltasamba, Negritude Júnior e Art Popular.

No projeto Samba 90 Graus, os artistas revisitam sucessos que marcaram suas trajetórias e a cena do pagode nos anos 1990. Assim, o público poderá acompanhar um repertório conhecido por diferentes gerações.

Além disso, o show terá palco 360º, formato que aproxima os artistas do público e amplia a experiência durante a apresentação.

Feijoada e open bar

A programação começa às 12h. Em seguida, a organização servirá a feijoada das 13h às 15h. O open bar terá água, chope e refrigerante e ficará disponível das 12h até o encerramento do evento.

Na modalidade Lugar na Mesa, cada espaço atende grupos de oito pessoas. Dessa forma, a programação combina gastronomia, samba e pagode em uma tarde de entretenimento em Manaus.

A classificação indicativa é de 15 anos. Adolescentes de 15 a 17 anos precisam entrar acompanhados dos pais ou de um responsável legal, além de apresentar documento oficial com foto.

O evento também contará com espaço para Pessoas com Deficiência (PCD). A organização garante entrada gratuita mediante apresentação da documentação exigida. Já o acompanhante terá direito à meia-entrada.

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