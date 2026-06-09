Tribuna

Vereador fez acusações contra políticos e integrantes da segurança pública durante discurso na Câmara de Manaus. Ao final da fala, afirmou que está "pronto para morrer com honra".

O vereador Sargento Salazar (PL) protagonizou um dos discursos mais contundentes do ano na Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (9). Durante a sessão, o parlamentar denunciou uma suposta perseguição política, atacou adversários, fez acusações contra autoridades e afirmou que está “preparado para morrer” em defesa da própria honra.

Logo no início do pronunciamento, Salazar direcionou críticas ao governador Roberto Cidade, ao ex-governador Wilson Lima e a integrantes da área de segurança pública.

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Segundo o vereador, pessoas ligadas aos seus adversários procuraram a mãe de seu filho para tentar obter informações que pudessem prejudicá-lo politicamente. Além disso, ele afirmou que uma ex-tenente teria oferecido vantagens financeiras para conseguir relatos capazes de comprometer sua imagem.

Para reforçar a denúncia, Salazar exibiu mensagens que, segundo ele, mostram a tentativa de aproximação. Em seguida, declarou que levará o caso ao Ministério Público.

Vereador acusa grupo de agir para prejudicá-lo

Durante o discurso, Salazar também afirmou que integrantes da segurança pública participaram de ações para desgastá-lo politicamente.

Além disso, o parlamentar citou um episódio que, segundo sua versão, envolveu a retirada de um preso do sistema prisional para uma suposta tentativa de produzir provas contra ele.

Apesar das acusações, o vereador não apresentou documentos ou outros elementos que comprovassem as denúncias durante a sessão.

Ainda assim, ele manteve o tom de confronto e passou a dirigir críticas diretas aos adversários que citou na tribuna.

“Estou preparado para morrer”

À medida que avançava no pronunciamento, Salazar elevou o tom das declarações. Em vários momentos, utilizou palavras ofensivas e lançou desafios públicos aos adversários.

“Não vou arregar para nenhum de vocês. Estou preparado para morrer com honra. Podem usar todo o sistema contra mim. Eu não tenho medo de vocês”, declarou.

A frase rapidamente se tornou um dos momentos mais marcantes da sessão.

Presidente manda retirar palavrões da ata

Ao final do pronunciamento, o presidente dos trabalhos, vereador Jander Lobato (PSD), determinou a retirada dos palavrões utilizados por Salazar dos registros oficiais da Câmara.

Com isso, a taquigrafia da Casa recebeu a orientação de suprimir as expressões ofensivas dos anais do Legislativo municipal.

Além da repercussão do discurso, a decisão chamou atenção pela raridade da medida durante as sessões plenárias.

Acusações ainda devem ser apuradas

Salazar afirmou que pretende encaminhar as denúncias aos órgãos competentes. No entanto, até o momento, os citados pelo vereador não se manifestaram publicamente sobre as declarações feitas na tribuna.

O discurso ocorre em um momento de projeção política do parlamentar. Atualmente, Salazar aparece entre os nomes mais competitivos para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Enquanto isso, as acusações feitas durante a sessão ainda aguardam eventual apuração pelos órgãos responsáveis.

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