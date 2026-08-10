Reunião

Governador alerta que seca pode afetar cerca de 300 mil famílias e também solicita aumento dos repasses federais para a saúde.

O governador do Amazonas, Roberto Cidade, reuniu-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros do Governo Federal para discutir medidas de enfrentamento à estiagem prevista para este ano e a ampliação dos repasses federais destinados à saúde no estado.

Durante o encontro, Cidade apresentou a preocupação do Governo do Amazonas com os efeitos da seca, que pode atingir principalmente os municípios do interior e impactar cerca de 300 mil famílias amazonenses em 2026. O governador solicitou apoio e recursos federais para reforçar as ações preventivas e reduzir os impactos sobre a população.

“Estamos nos antecipando. A estiagem pode ser severa e impactar cerca de 300 mil famílias, principalmente no interior. Viemos buscar o apoio do Governo Federal para que possamos preparar o Amazonas e garantir assistência às pessoas que mais precisam”, afirmou Roberto Cidade.

A reunião também teve como pauta a saúde pública. O governador discutiu com o presidente e ministros a necessidade de ampliar os repasses federais para o Amazonas, com o objetivo de fortalecer a rede de atendimento e ampliar a capacidade de assistência à população.

Segundo Cidade, a parceria institucional entre Estado e União é fundamental para enfrentar os principais desafios do Amazonas.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas. Independentemente de qualquer diferença, vamos manter o diálogo e trabalhar em parceria com o Governo Federal naquilo que for bom para o Amazonas. Quando existe diálogo, entendimento e trabalho, quem ganha é a população”, destacou o governador.

O Governo do Amazonas trabalha na preparação de medidas para enfrentar os efeitos da estiagem, com atenção especial às comunidades do interior, onde a redução do nível dos rios pode afetar o transporte de pessoas, alimentos, medicamentos e outros serviços essenciais.

“Vamos continuar trabalhando, buscando recursos e construindo soluções. O interesse do povo do Amazonas estará sempre em primeiro lugar”, concluiu Roberto Cidade.

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