Proposta

Candidato ao governo afirmou, durante debate da Band Amazonas, que pretende expandir modelo na capital e no interior.

Manaus (AM) – O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), defendeu a ampliação das escolas de tempo integral como uma das prioridades para a educação durante o primeiro debate entre os candidatos ao governo, realizado neste domingo (9) pela Band Amazonas. A proposta foi apresentada por Omar, quando destacou a educação como instrumento de transformação social e também de proteção para crianças e adolescentes.

“Vamos valorizar você, professor e professora, como fizemos no nosso governo. Construir mais escolas de tempo integral, tirar jovens da rua, passar o dia todo dentro de uma escola, que é o lugar em que ele está seguro enquanto sua mãe está trabalhando, e muitas vezes uma mãe solo”, afirmou.

A proposta apresentada por Omar associa a expansão do ensino integral a duas frentes. A primeira é educacional, com aumento do tempo dedicado à formação dos estudantes. A segunda é social: garantir um ambiente seguro para crianças e adolescentes durante o período em que pais e responsáveis estão trabalhando.

Durante agendas realizadas no interior antes do debate, Omar já vinha colocando a educação entre os temas de sua campanha. O candidato tem defendido a recuperação da estrutura física das escolas estaduais, a retomada da valorização dos professores e a ampliação da qualificação profissional de acordo com as vocações econômicas de cada região.

No debate, Omar também recorreu à experiência de sua passagem pelo Governo do Amazonas para sustentar a proposta. Em outro momento, ao discutir o ajuste das contas públicas, afirmou ter construído 25 escolas de tempo integral durante os quatro anos em que governou o Estado.

“Eu construí 24 escolas de tempo integral, tanto na capital como no interior”, afirmou. Para Omar, a recuperação da educação estadual passa não apenas pela construção e reforma das unidades, mas também pela valorização dos profissionais responsáveis pelo ensino.

A defesa do ensino integral aparece, assim, dentro de uma proposta mais ampla apresentada pelo candidato para reorganizar a educação pública. Omar tem sustentado que professores precisam voltar a receber incentivos e ter suas carreiras valorizadas para que a melhoria da infraestrutura seja acompanhada pela recuperação da qualidade do ensino.

Prevenção

Ao colocar o tema entre suas últimas mensagens no primeiro debate eleitoral, Omar buscou ainda relacionar educação e prevenção social. A estratégia é ampliar o período em que crianças e adolescentes permanecem dentro das escolas, oferecendo formação e atividades enquanto suas famílias trabalham.

Para o candidato, a medida ganha importância especialmente entre famílias chefiadas por mulheres. Ao citar diretamente as mães solo durante o debate, Omar defendeu que a escola de tempo integral também funcione como uma rede de apoio para quem precisa trabalhar e não tem com quem deixar os filhos durante parte do dia.

A proposta integra o conjunto de medidas apresentadas por Omar durante o debate para áreas consideradas essenciais do Estado. Além da educação, o candidato anunciou medidas para saúde, segurança pública, setor primário e assistência social, defendendo que a reorganização dos serviços públicos seja acompanhada de revisão dos gastos e valorização dos servidores.

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