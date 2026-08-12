ROCK NACIONAL

Show acontece neste sábado (15), no Centro, e reúne sucessos de duas bandas que marcaram o rock brasileiro

A banda Oldschool apresenta um especial de Charlie Brown Jr. e Raimundos neste sábado (15), em Manaus. O show começa às 20h, no Gringo’s Bar, na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro.

A entrada será gratuita durante toda a noite. Além disso, o grupo preparou um repertório com sucessos das duas bandas que marcaram o rock brasileiro nos anos 1990 e 2000.

Repertório reúne clássicos do rock

A apresentação promete uma viagem pela música que conquistou o público naquela época. Naquele período, Charlie Brown Jr. e Raimundos misturavam rock, hardcore e outras influências em seus trabalhos.

Por isso, a Oldschool preparou um repertório especial para relembrar essa fase do rock nacional. O grupo vai tocar músicas conhecidas das duas bandas e manter a energia característica das apresentações ao vivo.

Além disso, o show busca resgatar a atmosfera dos grandes eventos de rock transmitidos pela MTV. A proposta também passeia pela cultura do skate, do hardcore e do rock alternativo.

Banda faz parte da cena manauara

Com uma identidade ligada ao rock e ao hardcore, a Oldschool já participa da cena musical de Manaus. Ao mesmo tempo, o grupo marca presença em eventos e ações beneficentes na cidade.

Para esta apresentação, os músicos prepararam um repertório que percorre diferentes momentos das carreiras de Charlie Brown Jr. e Raimundos.

Assim, o público poderá aproveitar uma noite dedicada a dois nomes importantes do rock brasileiro, sem pagar ingresso.

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