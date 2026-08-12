Música clássica

Concerto da Orquestra de Câmara do Amazonas acontece nesta quinta-feira (13), com ingressos a R$ 20

A Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) apresenta, nesta quinta-feira (13), o concerto “Viagem ao Norte”, às 20h, no Teatro Amazonas. A apresentação terá regência do maestro convidado Daniel Rodrigues Lima e participação do violinista Nikolay Mutafchiev, spalla da OCA.

A proposta, por sua vez, é levar o público a uma viagem musical. O repertório começa no Brasil, passa pela Alemanha e, depois, segue para a Finlândia, Suécia e Dinamarca.

Repertório começa no Brasil

Inicialmente, o programa reúne obras de Clarice Assad e Edino Krieger. A apresentação começa com a “Suíte para Cordas Graves”, de Assad, baseada em temas de Johann Sebastian Bach.

Na sequência, Nikolay Mutafchiev assume o solo no “Pequeno Concerto para Violino e Cordas”, de Edino Krieger. A obra foi composta em 2008, enquanto o compositor estava em Baden-Baden, na Alemanha.

Depois disso, a apresentação chega ao intervalo. Em seguida, o repertório retoma a viagem musical em direção ao norte da Europa.

Da Finlândia à Dinamarca

A segunda parte começa com o “Impromptu para Cordas”, de Jean Sibelius, representante da Finlândia. Logo depois, a OCA apresenta a “Sinfonia para Cordas”, de Kurt Atterberg, compositor sueco.

Por fim, o bis leva a programação até a Dinamarca. Na ocasião, a orquestra apresenta “Shine You No More”, de Rune Tonsgaard Sørensen. A peça, lançada em 2017, tem inspiração na música folclórica nórdica.

Assim, o concerto encerra a proposta de percorrer diferentes países e sonoridades por meio da música de concerto.

Maestro convidado

Natural de Belém, Daniel Rodrigues Lima é mestre em Regência Orquestral pelo Peabody Conservatory e bacharel em Música pela Universidade do Estado do Pará.

Além disso, o maestro participou de festivais e laboratórios de regência no Brasil e nos Estados Unidos. Em 2022, ele integrou a turnê norte-americana da OSESP como maestro assistente, com apresentações em Washington e Nova York.

No mesmo ano, Lima fundou a Camerata Paraense. Já em 2025, foi semifinalista da 4ª Competição Internacional de Regência Antal Dorati, realizada em Budapeste, na Hungria.

Ingressos: R$ 20 (inteira) para plateia e frisas. Além disso, os demais pavimentos têm acesso gratuito.

As entradas estarão disponíveis na bilheteria do Teatro Amazonas e no site de vendas informado pela organização.

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