Os ingressos para o show de Luan Santana em Manaus começam a ser vendidos nesta quinta-feira (11) nas centrais Oba! Ingressos, localizadas no Millennium Shopping e no Manauara Shopping, além do site da Q2 Ingressos.
A apresentação acontece no dia 21 de novembro, na Arena da Amazônia, e integra a turnê “Registro Histórico”, projeto que celebra os principais momentos da trajetória do cantor.
Além disso, Manaus está entre as cidades escolhidas para receber a nova etapa da turnê, que percorre diferentes regiões do país. A classificação indicativa é de 15 anos, enquanto os portões serão abertos às 19h.
Vendas online e em pontos físicos
Quem optar pela compra presencial nas unidades do Oba! Ingressos poderá parcelar o pagamento em até três vezes sem juros nos cartões de crédito.
Já nas compras realizadas pelo site oficial, poderá haver cobrança de taxa de conveniência.
Além disso, o público poderá escolher entre os setores Frontstage, Área VIP Open Bar e Extra VIP Open Bar.
O Frontstage garante acesso à área mais próxima do palco e oferece banheiros exclusivos. Já os setores open bar incluem bebidas liberadas durante toda a apresentação.
Na Área VIP, o público terá acesso a água, refrigerante e cerveja. Por outro lado, o setor Extra VIP também inclui vodka e whisky.
Os valores do primeiro lote são de R$ 120 para o Frontstage, R$ 280 para a Área VIP Open Bar e R$ 600 para o Extra VIP Open Bar.
Turnê celebra trajetória do cantor
A turnê “Registro Histórico” nasceu a partir de um projeto audiovisual gravado em Curitiba. Além disso, o repertório reúne músicas que marcaram diferentes fases da carreira de Luan Santana.
Em 2026, o cantor completa 18 anos de trajetória artística. Por isso, o espetáculo revisita os principais sucessos lançados ao longo desse período e promete uma viagem pela história do artista.
Serviço
Evento: Luan Santana – Turnê Registro Histórico
Data: 21 de novembro de 2026
Local: Arena da Amazônia
Início das vendas: 11 de junho, às 12h
Pontos de venda: Centrais Oba! Ingressos do Millennium Shopping e Manauara Shopping
Vendas online: q2ingressos.com.br
📍REGISTRO HISTÓRICO – MANAUS 21/11— Play Santana (@playsantanaa) June 10, 2026
⚠️ VENDAS EM PONTO FÍSICO
A partir desta quinta-feira 11/06
Vendas pela @fabricadeeventos (Até 3x sem Juros)
➡️ LOCAIS:
• Oba Ingressos – Millennium
Shopping
• Oba Ingressos – Manauara Shopping
-> Classificação: + 15 anos pic.twitter.com/EjrPDWVZca
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