SHOW NACIONAL

Cantor retorna à capital amazonense com a turnê “Registro Histórico”. Público poderá adquirir ingressos online e em pontos físicos a partir desta quinta-feira.

Os ingressos para o show de Luan Santana em Manaus começam a ser vendidos nesta quinta-feira (11) nas centrais Oba! Ingressos, localizadas no Millennium Shopping e no Manauara Shopping, além do site da Q2 Ingressos.

A apresentação acontece no dia 21 de novembro, na Arena da Amazônia, e integra a turnê “Registro Histórico”, projeto que celebra os principais momentos da trajetória do cantor.

Além disso, Manaus está entre as cidades escolhidas para receber a nova etapa da turnê, que percorre diferentes regiões do país. A classificação indicativa é de 15 anos, enquanto os portões serão abertos às 19h.

Vendas online e em pontos físicos

Foto: Divulgação / Redes Sociais

Quem optar pela compra presencial nas unidades do Oba! Ingressos poderá parcelar o pagamento em até três vezes sem juros nos cartões de crédito.

Já nas compras realizadas pelo site oficial, poderá haver cobrança de taxa de conveniência.

Além disso, o público poderá escolher entre os setores Frontstage, Área VIP Open Bar e Extra VIP Open Bar.

O Frontstage garante acesso à área mais próxima do palco e oferece banheiros exclusivos. Já os setores open bar incluem bebidas liberadas durante toda a apresentação.

Na Área VIP, o público terá acesso a água, refrigerante e cerveja. Por outro lado, o setor Extra VIP também inclui vodka e whisky.

Os valores do primeiro lote são de R$ 120 para o Frontstage, R$ 280 para a Área VIP Open Bar e R$ 600 para o Extra VIP Open Bar.

Turnê celebra trajetória do cantor

A turnê “Registro Histórico” nasceu a partir de um projeto audiovisual gravado em Curitiba. Além disso, o repertório reúne músicas que marcaram diferentes fases da carreira de Luan Santana.

Em 2026, o cantor completa 18 anos de trajetória artística. Por isso, o espetáculo revisita os principais sucessos lançados ao longo desse período e promete uma viagem pela história do artista.

Serviço

Evento: Luan Santana – Turnê Registro Histórico

Data: 21 de novembro de 2026

Local: Arena da Amazônia

Início das vendas: 11 de junho, às 12h

Pontos de venda: Centrais Oba! Ingressos do Millennium Shopping e Manauara Shopping

Vendas online: q2ingressos.com.br

📍REGISTRO HISTÓRICO – MANAUS 21/11



⚠️ VENDAS EM PONTO FÍSICO



A partir desta quinta-feira 11/06



Vendas pela @fabricadeeventos (Até 3x sem Juros)



➡️ LOCAIS:

• Oba Ingressos – Millennium

Shopping



• Oba Ingressos – Manauara Shopping



-> Classificação: + 15 anos pic.twitter.com/EjrPDWVZca — Play Santana (@playsantanaa) June 10, 2026

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