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Juntas, as legendas que integram o movimento Amazonas Forte de Novo formam uma das maiores estruturas políticas do estado

O prefeito de Codajás, Antônio Ferreira dos Santos, o Tonho, oficializou sua filiação ao PSD na manhã desta quinta-feira (11), em mais um movimento de fortalecimento do grupo político liderado pelo senador Omar Aziz, pré-candidato ao Governo do Amazonas. Tonho deixa o União Brasil para ingressar na legenda presidida por Omar no estado. A filiação reforça o crescimento do PSD no interior amazonense e amplia a adesão de lideranças municipais ao movimento Amazonas Forte de Novo.

Somente na última semana, outros seis prefeitos também se filiaram ao PSD: Emerson Melo (Beruri), Otávio Farias (Novo Airão), Nicson Marreira (Tefé), Matulinho Braz (Caapiranga), Raiz (Novo Aripuanã) e Socorro Nogueira (Rio Preto da Eva). O grupo se soma aos seis prefeitos que já haviam sido eleitos pela legenda em 2024.

Além do crescimento do PSD, a aliança reúne partidos com forte presença no interior do estado, como o MDB, que conta com 15 prefeitos, o Republicanos, com nove gestores municipais, e o PT, com dois prefeitos.

Movimento Amazonas Forte de Novo

Juntas, as legendas que integram o movimento Amazonas Forte de Novo formam uma das maiores estruturas políticas do estado, reunindo prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e lideranças regionais em diversas regiões do Amazonas.

Para Omar Aziz, a chegada de novos prefeitos demonstra a confiança dos municípios em um projeto voltado ao desenvolvimento regional e à melhoria da qualidade de vida da população.

“O Amazonas precisa voltar a crescer olhando para quem vive nos municípios. Estamos construindo uma união baseada no diálogo, no respeito aos prefeitos e na busca de soluções para os problemas reais da população. É isso que está aproximando cada vez mais lideranças do nosso projeto”, afirmou Omar.

(*) Com informações da assessoria

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