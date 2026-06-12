Manutenção programada

Desligamentos ocorrerão entre 8h e 16h para serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica.

MoMoradores de seis bairros de Manaus devem se preparar para interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica neste sábado (13). A concessionária realizará serviços de manutenção e melhorias na rede de distribuição. Por isso, o desligamento programado atingirá diferentes áreas da capital.

As regiões afetadas ficam nos bairros Flores, Parque Dez, Tarumã-Açu, Alvorada, Cachoeirinha e Planalto. Além disso, os trabalhos ocorrerão entre 8h e 16h, conforme o cronograma divulgado pela concessionária Âmbar Energia Amazonas.

Confira os bairros afetados

Flores

Das 8h às 16h, a interrupção atingirá a Rua Visconde de Laguna, no trecho entre a Rua Visconde de Abaeté e a Alameda Câmara.

Parque Dez

Além disso, o desligamento ocorrerá das 8h às 16h nas ruas Nikita Kruschev e José Pinto Corrêa, bem como em trechos da Avenida D e áreas próximas.

Tarumã-Açu

Já no Tarumã-Açu, a concessionária interromperá o fornecimento das 9h às 16h no Ramal Esus, sentido Ramal do Baiano, e adjacências.

Alvorada

No bairro Alvorada, os serviços ocorrerão das 9h às 16h na Rua Aurélio Buarque, antiga Rua 1, além das vias próximas.

Cachoeirinha

A Cachoeirinha concentra o maior número de pontos afetados. Entre 9h e 16h, a interrupção atingirá trechos das avenidas Manicoré e J. Carlos Antony e arredores.

Além disso, a região das avenidas Codajás e Borba, próxima ao Pronto-Socorro da Criança, ficará sem energia entre 9h e 15h.

Planalto

Por fim, a manutenção ocorrerá das 9h às 16h na Travessa B, entre as ruas Adelaide Carraro e Dom Cláudio Colling, incluindo áreas próximas.

Orientações aos moradores

A concessionária recomenda que os moradores das áreas afetadas adotem medidas preventivas durante o período de desligamento.

Além disso, os serviços podem terminar antes do horário previsto. Por outro lado, chuvas ou condições climáticas desfavoráveis podem provocar alterações na programação.

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