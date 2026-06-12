Captura

Animal foi capturado próximo à faixa de areia e devolvido ao mar poucos segundos depois, segundo o pescador.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o pescador Elliot Sudal fisgando um tubarão-branco gigante na costa de Nantucket, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O registro, feito no domingo (7), atraiu dezenas de curiosos para a praia e rapidamente ganhou repercussão na internet.

Elliot pescava ao lado de amigos quando percebeu que um grande animal havia mordido a isca. Inicialmente, o grupo apenas testava as condições do mar. No entanto, a situação mudou quando o pescador notou a força do peixe preso ao anzol.

Em entrevista ao jornal local The Current, Sudal contou que nunca havia fisgado um tubarão-branco em 13 anos pescando na região. Além disso, afirmou que não pretendia capturar a espécie e que tudo aconteceu de forma inesperada.

Pescador priorizou soltura do animal

Segundo Elliot, ele percebeu o tamanho do tubarão ao ver uma das nadadeiras emergindo entre as ondas.

A partir daquele momento, sua principal preocupação passou a ser garantir uma soltura rápida e segura. Por isso, o grupo agiu rapidamente para evitar riscos ao animal.

Tubarão voltou ao oceano

De acordo com o pescador, a equipe retirou o anzol e devolveu o tubarão ao mar cerca de 15 segundos após ele se aproximar da faixa de areia.

Além disso, Sudal afirmou que o animal deixou o local nadando normalmente.

Por fim, o pescador destacou a importância da pesca responsável. Ele defendeu a soltura imediata de tubarões capturados acidentalmente e o uso de equipamentos adequados para reduzir impactos à fauna marinha.

Veja vídeo:

Vídeo mostra pescador fisgando tubarão-branco gigante em praia pic.twitter.com/1D5j62GgeN — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 12, 2026

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