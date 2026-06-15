EDUCAÇÃO

Exame obrigatório para concluintes de Medicina também poderá ser usado na seleção para programas de residência médica.

As inscrições para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026 começam nesta segunda-feira (15) e seguem até 29 de junho. O exame é obrigatório para estudantes concluintes de Medicina e, além disso, substituirá o Enade 2026 para o curso.

Os candidatos devem se inscrever pelo Sistema Enamed. Durante o período de cadastro, também poderão solicitar atendimento especializado, recursos de acessibilidade e o uso do nome social.

O Inep publicou o edital do exame. Conforme o documento, estudantes do quarto ano de Medicina também participarão da avaliação.

Além dos alunos, médicos já formados poderão realizar a prova de forma voluntária. Nesse caso, a nota poderá contribuir para a seleção do Exame Nacional de Residência (Enare), utilizado no ingresso aos programas de residência médica.

Dessa forma, o Enamed passa a cumprir duas funções importantes. Por um lado, avalia a formação dos estudantes de Medicina. Por outro, auxilia o processo seletivo para especializações médicas.

Cronograma do Enamed 2026

Inscrições e pedidos de atendimento especial: 15 a 29 de junho

Cartão de confirmação: 4 de setembro

Aplicação das provas: 13 de setembro

Gabarito preliminar: 15 de setembro

Recursos contra o gabarito: 15 e 16 de setembro

Reaplicação da prova: 18 de outubro

Resultado para concluintes e graduados: 4 de dezembro

Resultado para estudantes do 4º ano: a partir de 12 de janeiro de 2027

Por fim, os interessados devem acompanhar os prazos estabelecidos pelo Inep para evitar perder etapas do processo. Além disso, é importante conferir todas as informações disponíveis no edital antes de concluir a inscrição.

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