As inscrições para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026 começam nesta segunda-feira (15) e seguem até 29 de junho. O exame é obrigatório para estudantes concluintes de Medicina e, além disso, substituirá o Enade 2026 para o curso.
Os candidatos devem se inscrever pelo Sistema Enamed. Durante o período de cadastro, também poderão solicitar atendimento especializado, recursos de acessibilidade e o uso do nome social.
O Inep publicou o edital do exame. Conforme o documento, estudantes do quarto ano de Medicina também participarão da avaliação.
Além dos alunos, médicos já formados poderão realizar a prova de forma voluntária. Nesse caso, a nota poderá contribuir para a seleção do Exame Nacional de Residência (Enare), utilizado no ingresso aos programas de residência médica.
Dessa forma, o Enamed passa a cumprir duas funções importantes. Por um lado, avalia a formação dos estudantes de Medicina. Por outro, auxilia o processo seletivo para especializações médicas.
Cronograma do Enamed 2026
- Inscrições e pedidos de atendimento especial: 15 a 29 de junho
- Cartão de confirmação: 4 de setembro
- Aplicação das provas: 13 de setembro
- Gabarito preliminar: 15 de setembro
- Recursos contra o gabarito: 15 e 16 de setembro
- Reaplicação da prova: 18 de outubro
- Resultado para concluintes e graduados: 4 de dezembro
- Resultado para estudantes do 4º ano: a partir de 12 de janeiro de 2027
Por fim, os interessados devem acompanhar os prazos estabelecidos pelo Inep para evitar perder etapas do processo. Além disso, é importante conferir todas as informações disponíveis no edital antes de concluir a inscrição.
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