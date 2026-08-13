K-POP

Artista encerra vínculo com a JYP Entertainment e reforça que a decisão não muda seu compromisso com o TWICE.

A cantora Chaeyoung, integrante do TWICE, anunciou sua saída da JYP Entertainment, empresa que gerencia o grupo desde a estreia, em 2015. Apesar da mudança, a artista confirmou que continuará nas atividades do TWICE.

O anúncio aconteceu poucos dias depois de Jeongyeon também deixar a gravadora. Assim, Chaeyoung se tornou a segunda integrante do grupo a encerrar o vínculo com a JYP Entertainment.

Novo capítulo

Chaeyoung comunicou a decisão aos fãs por meio de uma carta publicada no Instagram. Na mensagem, ela afirmou estar animada para começar uma nova etapa e ampliar sua atuação como artista solo.

A cantora iniciou oficialmente essa carreira no ano passado, com o álbum LIL FANTASY. Agora, ela pretende explorar ainda mais sua identidade musical e desenvolver novos projetos.

“Estou muito animada para iniciar um novo capítulo e trazer meu novo LIL FANTASY, um mundo onde posso explorar e construir a minha música”, escreveu.

Além disso, Chaeyoung agradeceu à JYP Entertainment e à equipe do TWICE pelo apoio durante sua trajetória. A artista também destacou a importância dos anos em que trabalhou com a empresa.

TWICE continua

Mesmo com a saída da gravadora, Chaeyoung deixou claro que a decisão não representa uma saída do TWICE.

“Nada muda em relação ao TWICE”, afirmou. Segundo a cantora, tudo o que conquistou até agora tem relação com sua trajetória no grupo, que continuará sendo uma parte importante de sua carreira.

Chaeyoung também agradeceu às integrantes e afirmou que elas seguem como suas principais apoiadoras.

Foco na carreira solo

A partir de agora, a artista pretende equilibrar as atividades do TWICE com seus projetos individuais. Dessa forma, o novo momento deve ampliar o espaço de Chaeyoung como compositora e cantora solo.

Ao final da mensagem, ela prometeu continuar evoluindo profissionalmente e criar músicas que tenham significado para os fãs.

“Este é um novo desafio para mim, e prometo continuar crescendo para me tornar uma pessoa e artista ainda melhor”, declarou.

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