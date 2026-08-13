NOSTALGIA

Edição especial da atração será exibida em outubro durante a programação do Criança Esperança 2026.

A TV Globinho vai voltar à televisão após mais de uma década fora da programação regular. A atração terá uma edição especial em 10 de outubro de 2026, durante a programação do Criança Esperança.

O retorno faz parte da Maratona da Esperança, que terá a nostalgia como um dos temas da edição deste ano. Assim, a Globo pretende resgatar personagens, brincadeiras e memórias que marcaram diferentes gerações.

Quando a TV Globinho volta?

A edição especial da TV Globinho será exibida em 10 de outubro, um sábado. A atração fará parte da programação do Criança Esperança, que terá atividades especiais durante o fim de semana do Dia das Crianças.

No entanto, a emissora ainda não informou o horário exato da exibição. Também não divulgou quais desenhos ou personagens estarão no especial.

TV Globinho vai voltar definitivamente?

Não há confirmação de um retorno definitivo. Por enquanto, a Globo anunciou apenas uma edição especial.

Portanto, quem espera ver novamente a atração de forma regular ainda terá de aguardar uma nova decisão da emissora. O especial, porém, marca a volta do programa à televisão depois de mais de dez anos.

Por que a TV Globinho volta?

A atração integra a programação especial do Criança Esperança 2026, que terá como tema “Protegendo o Futuro das Crianças”.

Além disso, a nostalgia será um dos elementos da campanha. Durante a Maratona da Esperança, o público poderá rever referências e momentos ligados à infância de diferentes gerações.

A programação começa em 10 de outubro e segue até 12 de outubro, quando ocorre o Show da Esperança.

Assim, o retorno da TV Globinho acontece como parte de uma programação especial voltada ao Dia das Crianças, e não como uma retomada da atração na grade diária da Globo.

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