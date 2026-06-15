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Brasil volta a ser vazado em seis jogos seguidos e registra sequência defensiva semelhante à do ciclo entre 2022 e 2023

MORRISTOWN, NJ (EUA) – A defesa da Seleção Brasileira volta a ser motivo de preocupação neste início de Copa do Mundo. A equipe sofreu gols em seis jogos consecutivos, sequência que não ocorria desde o ciclo entre 2022 e 2023.

A última vez que o Brasil acumulou tantos jogos seguidos sendo vazado começou com a derrota por 1 a 0 para Camarões, na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, e seguiu até a vitória por 5 a 1 sobre a Bolívia, na primeira rodada das Eliminatórias para o atual Mundial. No total, foram sete partidas consecutivas com gols sofridos.

Esse recorte inclui a eliminação diante da Croácia no Mundial do Catar. No tempo regulamentar, o jogo terminou 0 a 0, mas o Brasil sofreu um gol na prorrogação. O resultado é registrado pela Fifa como 1 a 1, já que a partida foi decidida nos pênaltis.

O período envolveu três treinadores: Tite, que deixou o comando após a eliminação nas quartas de final da Copa; Ramon Menezes, responsável pelos três primeiros amistosos de 2023; e Fernando Diniz, que iniciou a campanha nas Eliminatórias.

O desempenho defensivo contribuiu para um dos piores resultados da Seleção em Eliminatórias. O Brasil sofreu 17 gols em 18 jogos. A chegada de Carlo Ancelotti, no entanto, reduziu esse número.

Sob o comando do treinador italiano, a Seleção sofreu apenas um gol em quatro partidas do qualificatório sul-americano. O único revés ocorreu na altitude de 4.150 metros de El Alto, na Bolívia, em derrota por 1 a 0, quando o time atuou com formação mista e já estava classificado.

Carlo Ancelotti já afirmou em entrevistas que “se não sofrer gols, temos muitas oportunidades de vencer, porque temos qualidade na frente”.

Após o fim das Eliminatórias, a Seleção manteve dois jogos sem ser vazada: na vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e no triunfo por 2 a 0 contra Senegal.

Desde então, o cenário voltou a mudar. O Brasil sofreu gols em seis partidas seguidas, incluindo os empates por 1 a 1 com a Tunísia e com o Marrocos. Nesse recorte, a equipe foi vazada oito vezes, com média superior a um gol por jogo.

*Com informações do Lance

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