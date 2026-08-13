LUTO NO BOXE

Ex-atleta sofreu uma grave lesão cerebral em 2015 e passou mais de uma década sob os cuidados da família.

O ex-boxeador Prichard Colón morreu aos 33 anos, mais de uma década após sofrer uma grave lesão cerebral durante uma luta que encerrou sua carreira. Ao anunciar a morte do filho, Richard Colón revelou um desejo que tentou realizar por anos: levar Prichard de volta a Porto Rico para passar férias.

O pai compartilhou a despedida na quinta-feira (13) e agradeceu às milhares de pessoas que acompanharam a trajetória do ex-atleta desde o acidente, em 2015. Segundo Richard, a família fez diversas tentativas para realizar a viagem, mas o sonho nunca se concretizou.

Porto Rico tinha significado especial

A vontade de retornar à ilha tinha um significado especial para Prichard. Embora tenha nascido na Flórida, ele se mudou para Porto Rico aos 14 anos para se dedicar ao boxe.

Na ilha, o atleta conquistou cinco campeonatos nacionais amadores e passou a representar Porto Rico em competições internacionais. Em 2010, ele ganhou a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano Juvenil.

Assim, Porto Rico se tornou uma parte importante da história pessoal e esportiva de Prichard. Anos depois, já afastado dos ringues, voltar ao local continuava entre seus desejos.

Lesão encerrou carreira

Prichard Colón entrou invicto na luta contra Terrel Williams, em 17 de outubro de 2015. Na época, o boxeador tinha 16 vitórias, sendo 13 por nocaute.

Durante o combate, Prichard sofreu golpes repetidos na parte de trás da cabeça. Depois da luta, ele desmaiou e os médicos identificaram um hematoma subdural. O quadro exigiu uma cirurgia cerebral de emergência.

O ex-boxeador passou 221 dias em coma e não voltou a lutar. Desde então, a família acompanhou de perto sua recuperação e adaptação à nova realidade.

Família acompanhou Prichard

A mãe, Nieves Colón, assumiu parte importante dos cuidados do filho, enquanto Richard também permaneceu envolvido no processo. Durante os anos seguintes, o pai levava Prichard para passear em sua cadeira de rodas e lia para ele, mantendo a esperança de uma evolução neurológica.

Por isso, a viagem para Porto Rico ganhou um significado ainda maior para a família. Richard afirmou que tentou tornar o desejo possível, mas não conseguiu levar o filho de volta à ilha.

Família não divulgou causa da morte

Ao anunciar a morte, Richard afirmou acreditar que Prichard agora está “em um mundo melhor”. Ele também agradeceu o apoio recebido durante os anos de recuperação do filho e pediu orações pela família.

A mãe do ex-boxeador confirmou a morte à Telemundo Puerto Rico. Até a quinta-feira (13), a família não havia divulgado a causa específica ou as circunstâncias da morte.

Prichard construiu uma carreira promissora antes da lesão e deixou o boxe invicto. Aos 33 anos, sua trajetória chegou ao fim depois de mais de uma década marcada pelos cuidados da família e pela busca por qualidade de vida.

Leia mais

Lúcio Mauro Filho revela câncer no intestino e perdas antes da morte da mãe