DESAFIO NO FUTEBOL

Ação transforma a promessa feita na Copa do Mundo em uma nova celebração e envolve 29 clubes da Sociedade Anônima da Brahma (S.A.B.).

A Brahma promete cerveja grátis à torcida do primeiro clube brasileiro que conquistar cinco vitórias consecutivas em qualquer competição profissional.

A ação transforma a promessa feita durante a Copa do Mundo em uma nova disputa entre 29 clubes da Sociedade Anônima da Brahma (S.A.B.), levando a celebração para as arquibancadas e mantendo viva a expectativa dos torcedores.

Como funciona a promoção

A partir de agora, os torcedores dos clubes participantes poderão acompanhar uma disputa além dos campeonatos. A cada rodada, eles também vão observar qual equipe está mais perto de alcançar cinco vitórias consecutivas.

Assim que o primeiro clube atingir a marca, seus torcedores poderão receber um benefício por meio do Zé Delivery. Para participar, o consumidor precisa ter mais de 18 anos, manter cadastro ativo no aplicativo e declarar o clube vencedor como seu time do coração.

Depois disso, o torcedor poderá receber um cupom para resgatar gratuitamente um pack de Brahma com 12 latas de 350 ml. Além disso, poderá escolher a versão Brahma Zero Álcool, também com 12 latas de 350 ml.

O benefício, porém, terá limite de um resgate por CPF. A promoção seguirá até o primeiro clube participante conquistar cinco vitórias consecutivas ou até 31 de dezembro de 2027. Portanto, vale o que acontecer primeiro.

Para garantir o benefício, o torcedor precisa declarar seu time do coração até o início da quinta partida da sequência. Além disso, deve manter o cadastro ativo no Zé Delivery. As demais condições estão disponíveis no regulamento da campanha.

Nova promessa da Brahma

A Brahma criou a iniciativa em parceria com a agência Africa Creative. A marca anunciou a campanha nesta quinta-feira (13), por meio de um vídeo inspirado em um meme de inteligência artificial que viralizou durante a Copa.

Dessa vez, a campanha aproveita a expectativa criada pela promessa original e transforma a frustração pela ausência do Hexa em uma nova oportunidade de celebração. Assim, os torcedores passam a acompanhar não apenas a classificação dos clubes, mas também a corrida pela sequência de cinco vitórias.

“Na Copa, prometemos cerveja de graça aos brasileiros caso o Brasil conquistasse o Hexa. O título não veio, mas a vontade de celebrar com o brasileiro continua”, afirmou Guilherme Almeida, diretor de Marketing da Brahma.

Segundo o executivo, a marca decidiu manter a promessa viva. Por isso, a cerveja ficará à espera do primeiro clube brasileiro que alcançar cinco vitórias seguidas.

S.A.B. já movimentou R$ 23,8 milhões

A nova campanha também amplia a atuação da Sociedade Anônima da Brahma (S.A.B.), plataforma lançada em 2025 para apoiar diretamente os clubes.

Por meio do Zé Delivery, a iniciativa direciona 10% do valor gasto em compras de produtos da Brahma para os times participantes. Além disso, o repasse não gera nenhum custo adicional para o torcedor.

Em apenas um ano, a plataforma impactou mais de 1 milhão de pessoas e gerou mais de R$ 23,8 milhões para os 29 clubes participantes. Os dados consideram o período entre 4 de junho de 2025 e 7 de agosto de 2026.

A Brahma também reforça o consumo responsável com a opção de produtos sem álcool. Dessa forma, o torcedor poderá escolher entre Brahma tradicional e Brahma Zero Álcool no momento do resgate.

Por fim, a promoção será exclusiva para consumidores maiores de 18 anos, cadastrados e verificados no Zé Delivery.

Leia mais

Brahma leva caminhão dourado para celebrar conquista do Caprichoso em Parintins