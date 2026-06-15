Prisões

Vítima vinha sendo abusada há dois anos por três criminosos; a Polícia Civil do AM cumpriu os mandados e ainda estourou uma boca de fumo.

Nova Olinda do Norte (AM) – Dois homens, de 19 e 21 anos, foram presos, no domingo (14), investigados pelo crime bárbaro de estupro de vulnerável contra uma adolescente de apenas 13 anos. O caso gerou grande revolta e chocou a população de Nova Olinda do Norte (distante 135 quilômetros de Manaus). As prisões foram efetuadas no bairro Sarapolândia.

De acordo com o delegado Bruno Rafael, titular da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), as diligências policiais tiveram início na última quinta-feira (11), após o Conselho Tutelar acionar as autoridades com a informação de que a adolescente havia dado entrada em uma unidade hospitalar do município com suspeita de gravidez.

Abusos contínuos por dois anos e gravidez confirmada

A gestação foi constatada pela equipe médica do hospital e, imediatamente, a equipe de investigação se deslocou até a unidade de saúde para realizar os procedimentos legais, incluindo o acolhimento e a escuta especializada da menor.

“Na ocasião, a vítima relatou um cenário de horror. Ela revelou que vinha sendo alvo de uma série de abusos sexuais contínuos praticados por três indivíduos ao longo dos últimos dois anos. O episódio mais recente de violência ocorreu agora em junho deste ano”, relatou o delegado Bruno Rafael.

Conforme a autoridade policial, um dos suspeitos de cometer os abusos é primo legítimo da adolescente. Ele utilizava o vínculo familiar para cometer o crime e, além da violência sexual, oferecia pequenas quantias em dinheiro à vítima e fazia fortes ameaças de morte caso ela contasse a alguém. Os outros dois autores não possuem nenhuma ligação de parentesco com a menor.

Boca de fumo estourada durante as prisões

Com base em todos os elementos e provas reunidos durante a investigação, o delegado representou pelas prisões preventivas dos homens junto ao Poder Judiciário. Os mandados foram aceitos pela Justiça e devidamente cumpridos pelos agentes.

“Durante o cumprimento de um dos mandados, nossa equipe desarticulou também um ponto de comercialização de entorpecentes que funcionava no local. Houve a apreensão de dinheiro em espécie e diversas porções de drogas prontas para a venda. Por conta disso, o indivíduo de 21 anos também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas”, explicou o titular da 47ª DIP.

Os dois homens presos foram recolhidos à carceragem e responderão pelo crime de estupro de vulnerável, permanecendo trancados à disposição do Poder Judiciário. O delegado informou que as investigações continuarão em ritmo intenso para localizar e prender o terceiro envolvido, que segue foragido.

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