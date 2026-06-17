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Empresa amazonense conquista o segundo lugar no maior concurso de mel do Brasil

O deputado estadual João Luiz (Republicanos) utilizou o Grande Expediente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na manhã desta quarta-feira (17), para destacar a conquista da empresa Feira do Mel – Flor do Amazonas, que recebeu mais um reconhecimento nacional pela qualidade dos produtos fabricados no estado.

A empresa amazonense conquistou premiação no maior concurso de mel do Brasil, realizado durante o Congresso Brasileiro de Apicultura (CONBRAPI) 2026, em Florianópolis (SC).

Aleam destaca conquista nacional da Feira do Mel

“Entre mais de 400 amostras de mel de 23 estados brasileiros, a empresa amazonense conquistou o segundo lugar nacional, colocando mais uma vez o mel do nosso estado entre os melhores do Brasil. Este marco precisa ser destacado em nosso parlamento e reconhecido pela população de nosso estado”, destacou João Luiz.

Incentivador da agricultura familiar no Amazonas, o parlamentar também convidou representantes da Feira do Mel – Flor do Amazonas para participarem, em novembro, da principal feira e do maior encontro do setor cafeeiro do país.

Mel do Amazonas será apresentado em evento internacional

“Vamos apresentar o mel do Amazonas também na Expominas, em Belo Horizonte, durante a Semana Internacional do Café. Isso vai reforçar a promoção do produto produzido no Amazonas para o Brasil e para o mundo, pois pretendo apresentar o mel do nosso estado ao mercado internacional”, ressaltou o presidente do Núcleo de Relações Internacionais (Nuriam) da Aleam, João Luiz.

Segundo a administradora da empresa, Sâmia Brenda de Souza Leite, o mel produzido no Amazonas se destaca pela qualidade e pelo potencial de fortalecer a apicultura regional. Para ela, a conquista de um lugar no pódio representa uma vitória para o estado e evidencia o trabalho desenvolvido pelos produtores locais.

Sâmia também ressaltou que o apoio do Governo do Amazonas tem contribuído para o fortalecimento do setor, ampliando a produção e a visibilidade da apicultura amazonense em todo o país.

“O mel do Amazonas é diferenciado e tem grande potencial para fortalecer a apicultura entre os produtores. Estar no pódio é uma vitória para nós, do Amazonas. O apoio do Governo do Estado faz a diferença para produzirmos um mel de excelência e mostrarmos ao país a qualidade do nosso produto. Tenho orgulho de trabalhar na Feira do Mel”, afirmou.

Histórico de premiações reforça destaque da marca

Esta foi apenas a segunda participação da Feira do Mel no CONBRAPI e no Concurso Brasileiro de Méis. A primeira ocorreu em 2023, em Brasília, quando o Amazonas participou pela primeira vez da história com estande próprio e com mel concorrendo em um concurso nacional.

Na ocasião, a Feira do Mel conquistou o primeiro lugar como Melhor Mel do Brasil. Agora, em 2026, a empresa retornou ao evento e voltou a subir ao pódio nacional ao conquistar a segunda colocação.

A Feira do Mel – Flor do Amazonas atua há mais de 30 anos no setor apícola e está entre as marcas mais reconhecidas da Região Norte. A empresa possui o Selo Arte, é fiscalizada pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e comercializa mel e produtos apiterápicos para todo o Brasil.

*Com informações da assessoria

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