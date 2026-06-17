CULTURA E NEGÓCIOS

Marca da Friboi passa a integrar o grupo de patrocinadores oficiais do festival e reforça a conexão com a cultura amazônica e o público da Região Norte.

A Target, principal marca de carne enlatada do portfólio da Friboi, estreia como patrocinadora oficial do Festival Folclórico de Parintins em 2026. Com isso, a empresa amplia sua presença na Região Norte e fortalece a ligação com o principal evento cultural do Amazonas.

O 59º Festival de Parintins acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho, no Bumbódromo. Durante três noites, Caprichoso e Garantido levam à arena apresentações inspiradas na cultura e nas tradições amazônicas.

Aproximação começou em 2025

A relação da Target com o festival começou em 2025. Naquele ano, a marca lançou embalagens temáticas licenciadas com Caprichoso e Garantido. Dessa forma, levou a rivalidade dos bois para as prateleiras da região.

Agora, a iniciativa ganha continuidade. Além de estrear como patrocinadora oficial, a empresa voltou a apostar nas embalagens colecionáveis.

Para isso, convidou novamente o artista amazonense Ronan Marinho. Ele assina as novas ilustrações exclusivas dos dois bois. As latas de carne bovina em conserva já estão disponíveis nos pontos de venda.

Marca reforça aposta no Norte

Segundo a Friboi, a participação oficial no festival representa mais um passo na estratégia de aproximação com os consumidores da Região Norte.

Além disso, a empresa destaca que construiu uma presença sólida na região ao longo dos anos. Por isso, vê em Parintins uma oportunidade de fortalecer ainda mais essa conexão.

Ao mesmo tempo, o patrocínio reforça a valorização da cultura amazônica e do talento regional.

Festival amplia lista de patrocinadores

Para a organização do evento, a chegada da Target fortalece a presença de grandes marcas nacionais em uma das maiores manifestações culturais do país.

Além disso, o Festival de Parintins movimenta diversos setores da economia. O evento atrai milhares de turistas, gera empregos e impulsiona a cadeia produtiva ligada à cultura, ao turismo e ao entretenimento.

Com a entrada da Target, a edição de 2026 amplia sua lista de patrocinadores. Dessa forma, reforça ainda mais a relevância nacional do espetáculo realizado na ilha de Parintins.

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