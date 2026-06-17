EXPERIÊNCIA SONORA

Patrocinadora oficial do festival, a marca terá espaço aberto ao público com experiências interativas, brindes e ações voltadas à cultura amazônica.

A JBL anunciou oficialmente seu patrocínio ao 59º Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2026. Com a novidade, a marca passa a integrar o grupo de patrocinadores oficiais de um dos maiores eventos culturais do Brasil.

Reconhecido por reunir milhares de visitantes todos os anos, o Festival de Parintins transforma a ilha amazonense em palco para o duelo entre Caprichoso e Garantido. Além disso, o espetáculo projeta a cultura amazônica para todo o país e para o mundo.

Segundo a empresa, o apoio reforça a conexão histórica da JBL com a música, o entretenimento e experiências que aproximam pessoas por meio do som. Ao mesmo tempo, fortalece a relação da marca com a Região Norte, onde mantém uma importante operação industrial na Zona Franca de Manaus.

JBL terá espaço aberto ao público em Parintins

Além do patrocínio, a JBL anunciou uma série de ativações durante os dias de festival. Entre elas, está um espaço especial na Praça da Catedral, realizado em parceria com a Infostore.

No local, moradores e turistas poderão participar de experiências interativas, receber brindes e acompanhar ações voltadas à música e à cultura amazônica.

Com isso, a empresa pretende ampliar a proximidade com o público que acompanha a festa e fortalecer ainda mais sua presença na região.

Relação com a Amazônia vai além do festival

A ligação da JBL com o Amazonas também passa pela produção industrial. Atualmente, a empresa mantém uma fábrica na Zona Franca de Manaus, responsável por parte dos produtos comercializados no mercado brasileiro.

A unidade emprega mais de 500 colaboradores e fabrica modelos conhecidos do público, como a JBL Boombox 4 e equipamentos da linha PartyBox.

Além disso, a operação desenvolve iniciativas voltadas à sustentabilidade e à educação, incluindo programas de plantio de árvores e atividades para estudantes da região.

O que está previsto para o festival

Entre as ações anunciadas pela marca estão:

Espaço especial na Praça da Catedral;

Experiências interativas para o público;

Distribuição de brindes;

Atividades ligadas à música e à cultura amazônica;

Ações voltadas para moradores e turistas durante os dias do festival.

Festival ganha reforço de marca global

Para a organização do evento, a chegada da JBL fortalece ainda mais o projeto cultural dos bois Caprichoso e Garantido.

Além disso, a presença de uma marca reconhecida mundialmente amplia a visibilidade do Festival de Parintins e reforça a importância da festa no cenário cultural brasileiro.

Ao apoiar a edição de 2026, a JBL reafirma seu compromisso com a valorização da cultura brasileira, da música e das tradições amazônicas. Dessa forma, a empresa passa a integrar uma das maiores celebrações populares do país e amplia sua conexão com a região onde mantém parte importante de sua história.

Leia mais

Festa dos Visitantes 2026: veja como garantir pulseira grátis para os shows de Leonardo e Filho do Piseiro