Copa do Mundo

Durante visita à tradicional Rua 3, no bairro Alvorada, David Almeida ressaltou o impacto econômico e social da mobilização comunitária

O pré-candidato ao Governo do Amazonas pelo Avante e ex-prefeito de Manaus, David Almeida, visitou nesta sexta-feira (19) a tradicional Rua da Copa do bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste da capital. Durante a agenda, ele destacou os impactos sociais, culturais e econômicos gerados pela mobilização comunitária durante o período dos jogos da Seleção Brasileira.

A Rua 3, conhecida pela decoração temática e pelo envolvimento dos moradores, voltou a se transformar em um dos principais pontos de encontro da cidade durante a Copa do Mundo.

Rua da Copa movimenta economia do bairro Alvorada

Durante a visita, David Almeida percorreu a via, conversou com moradores, comerciantes e visitantes e ressaltou que a tradição das Ruas da Copa vai além da paixão pelo futebol.

Segundo ele, a iniciativa contribui para movimentar a economia dos bairros e fortalecer os laços comunitários.

“Manaus construiu uma tradição única. A Copa do Mundo transforma ruas inteiras em espaços de convivência, turismo e geração de renda. As famílias se organizam, recebem visitantes, criam oportunidades de negócio e mostram a força das nossas comunidades”, afirmou.

Moradores transformam tradição em oportunidade de renda

Ao longo do percurso, David visitou pontos de venda montados pelos próprios moradores. Barracas de alimentação, camisas da Seleção Brasileira, acessórios temáticos, bebidas, artesanato e produtos personalizados ocuparam as fachadas das residências.

Com isso, a Rua 3 se transformou em um espaço de comercialização de produtos e serviços voltados aos visitantes.

Durante a caminhada, o ex-prefeito comprou água de coco de um comerciante local e conversou com empreendedores que aproveitaram o aumento da circulação de pessoas para complementar a renda familiar.

A empreendedora Maria do Socorro Santos, que comercializa produtos temáticos da Copa em frente à própria residência, destacou os resultados da movimentação.

“Quando a rua fica bonita desse jeito, muita gente vem conhecer. As vendas aumentam, a gente consegue trabalhar mais e ganhar um dinheiro extra. É uma oportunidade para muitas famílias daqui”, relatou.

David Almeida destaca apoio às iniciativas comunitárias

David Almeida também afirmou que iniciativas como as Ruas da Copa receberam incentivo institucional durante sua gestão na Prefeitura de Manaus, por meio de editais de apoio cultural e comunitário.

Segundo ele, a política segue sendo executada pela atual administração municipal.

“Quando o poder público apoia a comunidade, quem ganha é a população. As Ruas da Copa ajudam a preservar uma tradição que é nossa, fortalecem o sentimento de pertencimento e ainda movimentam a economia local. É um exemplo de como cultura, lazer e desenvolvimento podem caminhar juntos”, afirmou.

Ruas da Copa atraem visitantes e fortalecem o comércio local

Consideradas uma das manifestações populares mais tradicionais de Manaus durante os mundiais de futebol, as Ruas da Copa atraem milhares de visitantes e impulsionam pequenos negócios em diferentes bairros da cidade.

No Alvorada, a Rua 3 voltou a se destacar como um dos símbolos dessa tradição, reunindo moradores, comerciantes e torcedores em torno da decoração temática, da convivência comunitária e das oportunidades de geração de renda.

(*) Com informações da Assessoria

Leia Mais:

Nova era das transmissões da Copa impulsiona “arenas de torcida” em Manaus