Saúde organizacional

Atualização da NR-01 obriga empresas a incluir riscos psicossociais na gestão ocupacional e reforça a importância da saúde mental no trabalho

A saúde organizacional passou a ocupar um espaço cada vez mais relevante nas estratégias empresariais. Além de promover qualidade de vida aos colaboradores, o tema influencia diretamente a produtividade, a retenção de talentos, a redução de custos e a sustentabilidade dos negócios.

A discussão ganhou ainda mais força com a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-01). Desde maio de 2026, a norma exige que as empresas incluam os riscos psicossociais no gerenciamento dos riscos ocupacionais.

Saúde mental impacta produtividade e resultados

A mudança acompanha uma preocupação global com os impactos dos transtornos mentais no ambiente de trabalho. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que a depressão e a ansiedade provocam a perda de aproximadamente 12 bilhões de dias de trabalho por ano em todo o mundo. Como resultado, empresas enfrentam prejuízos econômicos e queda de produtividade.

Para a psicóloga corporativa e consultora de RH Marcela Viana, a saúde organizacional vai além da prevenção de doenças e deve ser tratada como um fator estratégico para o crescimento das empresas.

“Saúde organizacional é a capacidade de uma empresa manter um ambiente de trabalho saudável, produtivo e sustentável, considerando aspectos físicos, emocionais e relacionais. Esse tema se tornou estratégico porque as organizações perceberam que o bem-estar das pessoas impacta diretamente os resultados do negócio”, afirma.

Empresas avançam quando investem em prevenção

Segundo a especialista, existe uma diferença importante entre organizações que apenas cumprem obrigações legais e aquelas que investem de forma efetiva no bem-estar dos profissionais.

“A empresa que apenas cumpre a legislação atua de forma reativa, focando em evitar penalidades. Já a organização que investe em saúde organizacional trabalha de forma preventiva, desenvolvendo lideranças, promovendo um bom clima organizacional e reduzindo fatores que podem gerar adoecimento e queda de desempenho”, explica.

Entre os principais benefícios de um ambiente corporativo saudável estão o aumento do engajamento, da produtividade e da retenção de talentos.

“Ambientes saudáveis aumentam o senso de pertencimento, a motivação e a confiança das equipes. Isso resulta em maior produtividade, melhor desempenho, redução da rotatividade e maior capacidade de atrair e reter profissionais qualificados”, destaca.

Sinais indicam problemas no ambiente corporativo

Por outro lado, alguns indicadores podem sinalizar problemas relacionados à saúde ocupacional e ao clima organizacional.

“Entre os principais sinais estão aumento do turnover, absenteísmo, afastamentos por questões emocionais, conflitos frequentes, queda de produtividade, desmotivação e dificuldades de comunicação entre equipes e lideranças”, observa.

Segundo Marcela, o monitoramento desses indicadores ajuda as empresas a identificar riscos e agir antes que os problemas afetem os resultados.

Liderança influencia saúde e desempenho das equipes

A liderança exerce papel decisivo na construção de ambientes mais seguros e equilibrados. De acordo com a especialista, os gestores influenciam diretamente a forma como os profissionais enfrentam as pressões e os desafios do cotidiano.

“A liderança exerce papel fundamental. Líderes preparados promovem diálogo, reconhecimento, segurança psicológica e equilíbrio nas demandas. Já lideranças despreparadas podem contribuir para sobrecarga, conflitos e adoecimento dos colaboradores”, ressalta.

Prevenção ajuda a reduzir casos de estresse e Burnout

A preocupação com a saúde mental tornou-se ainda mais urgente diante do aumento dos casos de estresse ocupacional e Burnout registrados nos últimos anos.

Nesse contexto, a prevenção é uma das principais ferramentas para reduzir riscos e preservar a saúde dos trabalhadores.

“A prevenção acontece por meio da identificação dos fatores de risco, melhoria dos processos de gestão, capacitação das lideranças e promoção de um ambiente mais equilibrado. O foco deve estar em prevenir as causas do estresse crônico e não apenas tratar suas consequências”, afirma.

Negligência pode gerar custos financeiros elevados

Além dos impactos sobre os trabalhadores, negligenciar a saúde organizacional pode gerar consequências financeiras para as empresas.

“Os custos podem ser elevados, incluindo afastamentos, aumento da rotatividade, perda de produtividade, retrabalho, processos trabalhistas e dificuldades para atrair e reter profissionais. Negligenciar esses fatores gera prejuízos financeiros e operacionais”, alerta.

NR-01 amplia responsabilidade das empresas

Com a atualização da NR-01, os riscos psicossociais passaram a integrar oficialmente o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Dessa forma, as organizações precisam identificar, avaliar e controlar fatores que possam comprometer a saúde mental dos trabalhadores.

Segundo Marcela Viana, a principal mudança está na necessidade de tratar o tema de forma estruturada e contínua.

“A principal mudança é que os riscos psicossociais passaram a integrar formalmente o gerenciamento de riscos ocupacionais. As empresas devem identificar, avaliar e adotar medidas preventivas para fatores que possam afetar a saúde mental dos trabalhadores”, explica.

Como as empresas podem se adequar à nova norma

Para atender às exigências da NR-01, a especialista recomenda a realização de diagnósticos periódicos e a implementação de ações preventivas voltadas para a melhoria do ambiente de trabalho.

“O primeiro passo é realizar um diagnóstico dos riscos existentes, incluindo fatores como sobrecarga, conflitos e assédio. A partir disso, devem ser implementadas ações preventivas, treinamentos para lideranças e acompanhamento contínuo dos indicadores de saúde organizacional”, orienta.

Marcela reforça que a gestão dos riscos psicossociais deve envolver diferentes setores da organização.

“A gestão dos riscos psicossociais é uma responsabilidade compartilhada. RH, lideranças, segurança do trabalho e alta direção precisam atuar juntos para criar ambientes mais seguros, saudáveis e produtivos”, destaca.

Saúde organizacional se torna diferencial competitivo

Para a consultora, as empresas que investem em saúde organizacional conquistam vantagens competitivas e fortalecem sua capacidade de adaptação.

“Essas empresas conseguem equipes mais engajadas, menor rotatividade, maior produtividade e melhor reputação no mercado. Além disso, estão mais preparadas para enfrentar desafios e sustentar resultados de longo prazo, transformando o cuidado com as pessoas em vantagem competitiva”, conclui.

(*) Com informações da Assessoria

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