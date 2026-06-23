Fatalidade

Antônio Silva, conhecido como Cearazinho do Salgado, morreu após ser atingido por um veículo no Centro de Manaus. Polícia Civil investiga o caso e busca identificar o motorista

Um homem identificado como Antônio Ferreira da Silva, conhecido popularmente como Cearazinho do Salgado e morador do bairro São Jorge, morreu após ser vítima de um acidente de trânsito registrado na manhã desta terça-feira (23), na rua Padre Estélio Dalison, em frente ao Colégio Dom Bosco, no Centro de Manaus.

De acordo com informações do delegado Fábio Silva, a vítima trabalhava vendendo alimentos na região quando um veículo atingiu a bicicleta que ele utilizava.

Conforme as investigações iniciais, o motorista colidiu na traseira da bicicleta e fugiu do local sem prestar socorro. Cearazinho sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente.

“Ele vendia salgados, era uma pessoa que tinha realmente uma situação de levar o sustento da sua família com a venda de salgados, de lanche, e foi atingido de uma forma assim covarde por trás, sem realmente nem entender o que aconteceu. A bicicleta dele ficou toda destruída”, explicou o delegado.

Polícia investiga motorista

A Polícia Civil registrou a ocorrência e iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente e identificar o condutor responsável pelo atropelamento. Além disso, segundo o delegado, a fuga após o acidente agrava a situação do motorista.

“O autor se evadiu do local. Por ele ter feito isso, agora ele é considerado procurado e vai responder por homicídio com dolo direto”, ressaltou o delegado.

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