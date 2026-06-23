Luto

Presidente da Sociedade Árabe Palestina do Amazonas passou mal durante homenagem na CMM e não resistiu.

Manaus (AM) – O empresário Mamoun Yousef Abdel Hameed Imwas, de 59 anos, morreu após passar mal durante uma cerimônia de homenagem realizada na Câmara Municipal de Manaus (CMM), na tarde de segunda-feira (22).

Mamoun era presidente da Sociedade Árabe Palestina do Amazonas e diretor da Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal). Ele também se destacou por sua atuação no comércio popular do estado.

Mal súbito

O empresário participava de uma solenidade em que recebia uma homenagem pelo legado familiar e pela contribuição ao desenvolvimento econômico e social de Manaus quando sofreu um infarto.

Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar no bairro São Raimundo, mas não resistiu e morreu ainda no fim da tarde.

Trajetória

Ele integrava uma família com atuação histórica no comércio popular da Região Norte. A trajetória dos Imwas se relaciona com a chegada de imigrantes que desenvolveram atividades comerciais no estado por meio do trabalho e da circulação de mercadorias.

Além disso, a história da família Imwas se conecta ao crescimento do comércio popular em Manaus. Antes da consolidação de grandes centros comerciais, familiares atuavam na venda de produtos em bairros e municípios, de porta em porta, o que contribuiu para a economia local.

Com o tempo, Mamoun Imwas estruturou esse legado em projetos voltados ao desenvolvimento urbano. Ele direcionou investimentos para áreas fora do centro da cidade.

Em regiões com menor presença de iniciativas privadas, ele liderou projetos que geraram emprego e renda. Entre eles está o Shopping Cidade Leste, conhecido como “O Gigante da Zona Leste”, que se tornou um centro comercial da região.

Sob sua gestão, o grupo empresarial adotou um modelo de acesso para pequenos e médios lojistas. A iniciativa permitiu a instalação de comerciantes em espaços estruturados e ampliou a circulação de consumidores em áreas periféricas.

Além do Shopping Cidade Leste, o modelo foi aplicado na Zona Norte de Manaus com a Galeria Manoa e o Shopping Cidade Manoa. O grupo também mantém atuação nas marcas Asya Fashion e Tendência Room, presentes na capital e no interior do Amazonas.

Mamoun Imwas presidia a Sociedade Árabe Palestina do Amazonas, onde atuava na preservação de tradições culturais e no fortalecimento das relações entre a comunidade árabe e a sociedade amazonense.

Ele também exercia a função de diretor da Fepal. Recentemente, foi recebido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à capital amazonense.

Velório

O velório teve início às 20h no Centro Islâmico do Amazonas, em Manaus, e segue até esta terça-feira (23), quando será divulgado o horário do sepultamento. Mamoun Imwas deixa esposa, filhos, familiares, amigos e colaboradores.

Nota CMM

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) emitiu nota de pesar lamentando a morte do empresário Mamoun Imwas. Em nome do presidente da Casa, vereador David Reis (Avante), e dos parlamentares da 19ª Legislatura, o Legislativo municipal destacou a trajetória do empresário e sua contribuição para o desenvolvimento econômico da capital.

Na nota, a CMM ressaltou que Mamoun liderou importantes empreendimentos que contribuíram para a geração de emprego e renda no Amazonas. A Casa também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade árabe-palestina do estado, desejando força e conforto neste momento de luto.

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