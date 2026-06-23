Manaus (AM) – O capitão da Força Aérea Brasileira (FAB), Adeilson José de Lima, morreu na segunda-feira (22) após passar mal enquanto praticava corrida na lagoa do Japiim, na zona Sul de Manaus.
Segundo informações da Prefeitura de Manaus, a Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência. Quando as equipes chegaram ao local, uma enfermeira que estava nas proximidades já havia iniciado os procedimentos de reanimação cardiopulmonar.
Os agentes da Guarda Municipal prestaram apoio à ocorrência e realizaram o isolamento da área para garantir espaço e segurança durante o atendimento até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Apesar das tentativas de reanimação, o capitão não resistiu.
Nota de pesar
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) lamentou a morte do militar e prestou solidariedade aos familiares e amigos.
O secretário da Semseg, Alberto de Siqueira, destacou o empenho das equipes envolvidas no atendimento.
“Recebemos essa notícia com profunda tristeza. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e irmãos de farda do capitão Adeilson José de Lima. Também reconhecemos e agradecemos o esforço de todos que atuaram no atendimento, demonstrando compromisso com a preservação da vida até o último instante”, afirmou.
Família
Adeilson José de Lima era casado e deixa dois filhos, sendo uma filha e um filho com deficiência.
A Semseg também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros da Força Aérea Brasileira, desejando conforto neste momento de luto.
LEIA MAIS:
Vídeo mostra turistas encurralados durante tiroteio no Mirante Dona Marta no Rio