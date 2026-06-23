mal súbito

Adeilson José de Lima sofreu um mal súbito enquanto praticava atividade física; equipes de socorro tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu.

Manaus (AM) – O capitão da Força Aérea Brasileira (FAB), Adeilson José de Lima, morreu na segunda-feira (22) após passar mal enquanto praticava corrida na lagoa do Japiim, na zona Sul de Manaus.

Segundo informações da Prefeitura de Manaus, a Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência. Quando as equipes chegaram ao local, uma enfermeira que estava nas proximidades já havia iniciado os procedimentos de reanimação cardiopulmonar.

Os agentes da Guarda Municipal prestaram apoio à ocorrência e realizaram o isolamento da área para garantir espaço e segurança durante o atendimento até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar das tentativas de reanimação, o capitão não resistiu.

Nota de pesar

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) lamentou a morte do militar e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

O secretário da Semseg, Alberto de Siqueira, destacou o empenho das equipes envolvidas no atendimento.

“Recebemos essa notícia com profunda tristeza. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e irmãos de farda do capitão Adeilson José de Lima. Também reconhecemos e agradecemos o esforço de todos que atuaram no atendimento, demonstrando compromisso com a preservação da vida até o último instante”, afirmou.

Família

Adeilson José de Lima era casado e deixa dois filhos, sendo uma filha e um filho com deficiência.

A Semseg também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros da Força Aérea Brasileira, desejando conforto neste momento de luto.

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