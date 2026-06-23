Pânico

Visitantes precisaram se deitar no chão durante operação da Polícia Civil contra o Comando Vermelho nesta terça-feira (23).

Rio de Janeiro (RJ) – Um vídeo gravado pelo fotógrafo Ari Kaye mostra o momento de pânico vivido por turistas que visitavam o Mirante Dona Marta, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (23). As imagens revelam os visitantes assustados, deitados no chão do ponto turístico para se protegerem de um intenso tiroteio provocado por uma operação da Polícia Civil contra a facção criminosa Comando Vermelho (CV). No registro, é possível ouvir o profissional orientando o grupo ao gritar “abaixa aí, abaixa aí”.

A ação policial na comunidade resultou, até o momento, na prisão de três suspeitos. O confronto também deixou um passageiro baleado de raspão dentro de um ônibus da linha 410 (Saens Pena x Gávea) enquanto o coletivo passava pelo bairro de Botafogo.

Ferido em ônibus

O homem atingido pelos estilhaços ou disparo no coletivo foi socorrido e encaminhado pela Secretaria Municipal de Saúde para o Hospital Municipal Miguel Couto. De acordo com o boletim médico oficial da unidade, a vítima apresenta quadro de saúde estável, não corre riscos e deve receber alta hospitalar ainda hoje.

A investida tem como objetivo principal cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra lideranças do tráfico que controlam o Morro Dona Marta.

Alvos da operação

As investigações da Polícia Civil apontam que os principais alvos são criminosos estratégicos na estrutura de logística da facção, incluindo o chefe do tráfico local. Esse líder é apontado como o responsável direto pela distribuição de funções, contabilidade do mercado de entorpecentes e a manutenção do domínio territorial armado na região.

A ofensiva conta com o suporte operacional de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), além de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

Turistas ficam presos em mirante durante tiroteio no Dona Marta pic.twitter.com/WrJmE7prqf — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 23, 2026

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