Pagamento

O Sindicato dos Rodoviários suspendeu a paralisação prevista para esta terça-feira (23) após a promessa de solução para o atraso no pagamento.

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Manaus, Givancir Oliveira, anunciou nesta terça-feira (23) a suspensão da paralisação do transporte coletivo que estava prevista para ocorrer no período da tarde.

A mobilização havia sido convocada em protesto contra o atraso no pagamento do adiantamento quinzenal dos trabalhadores da categoria. O valor deveria ter sido depositado no dia 20 de junho, mas, como a data caiu em um sábado, o pagamento foi reprogramado para a segunda-feira (22). No entanto, segundo o sindicato, o crédito não foi realizado dentro do prazo.

Em comunicado aos rodoviários, Givancir afirmou que decidiu conceder um último voto de confiança após receber a garantia de que terá uma solução definitiva para os constantes atrasos salariais.

“Peço mais uma vez a compreensão e o apoio da categoria. Vou dar esse último voto de confiança para a prefeitura. Na segunda-feira terei uma reunião com o secretário Renato Júnior para resolver de uma vez por todas essa questão dos atrasos. Se não houver solução, faremos uma paralisação de 100% da frota. Nem que eu tenha que ser preso novamente, vou lutar pelos direitos dos trabalhadores”, declarou o sindicalista.

O presidente também pediu que os rodoviários mantenham a calma e não realizem paralisações por iniciativa própria, reforçando que a direção do sindicato continuará acompanhando a situação e cobrando o cumprimento dos pagamentos pelas empresas de transporte.

A categoria reclama que os atrasos nos salários e adiantamentos têm se tornado frequentes, afetando milhares de trabalhadores do transporte coletivo de Manaus.

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