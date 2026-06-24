Bumbódromo

Bumbódromo recebe turistas nesta quinta-feira com shows de toadas, piseiro e sertanejo

O Bumbódromo de Parintins recebe nesta quinta-feira (25), a aguardada Festa dos Visitantes 2026, que traz como grandes atrações nacionais o cantor sertanejo Leonardo e o fenômeno Filho do Piseiro. O evento marca tradicionalmente a recepção dos milhares de turistas que chegam à Ilha Tupinambarana para acompanhar o Festival Folclórico dos bois Caprichoso e Garantido.

De acordo com a organização, a programação oficial começa às 19h30. O público vai acompanhar uma mistura de diferentes estilos musicais, que vão desde as tradicionais toadas de boi-bumbá até o sertanejo e o forró.

Programação e ordem dos shows no Bumbódromo

O grupo Canto da Mata abre a noite de apresentações com um repertório repleto de toadas clássicas e atuais. Além disso, o show de abertura traz participações especiais de Carlinhos do Boi, Prince do Caprichoso, Bruno Costa e Edilson Santana.

Nos intervalos das apresentações, o público confere a performance do DJ Gabe, um dos principais nomes da música eletrônica no país. Na sequência, o cantor Leonardo sobe ao palco com os grandes sucessos que marcaram sua trajetória na música sertaneja. Por fim, o cantor Filho do Piseiro faz sua estreia no evento e encerra a madrugada com muito forró e piseiro.

Ingressos digitais esgotam em tempo recorde

A procura pelas entradas superou todas as expectativas da coordenação. As inscrições virtuais para a reserva das 6 mil pulseiras exclusivas para visitantes esgotaram em menos de duas horas. O processo começou por volta das 10h no site oficial da Secretaria de Cultura e, antes do meio-dia, o público preencheu todas as vagas.

Os moradores locais contam com um esquema especial de acesso. Ao todo, a organização disponibiliza 24 mil pulseiras, sendo 18 mil destinadas especificamente aos residentes de Parintins.

A troca presencial de alimentos por ingressos, que ocorre na Escola São José Operário, chega ao fim para garantir a entrada da comunidade parintinense. Toda a arrecadação abastecerá Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Impacto cultural e econômico na Amazônia

O Ministério da Cultura e a Eneva apresentam a Festa dos Visitantes 2026 por meio da Lei Rouanet. A iniciativa une esforços do Governo Federal e do Governo do Amazonas, sob a coordenação de diversas secretarias e órgãos estaduais, como a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e o Fundo de Promoção Social (FPS).

Segundo o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André, a festa é uma das principais portas de entrada para quem chega à cidade durante o período do festival.

“A Festa dos Visitantes é o primeiro grande abraço que Parintins dá em quem chega para viver a magia do nosso festival. Além de celebrar nossa identidade cultural, o evento movimenta a economia criativa e gera oportunidades para artistas locais dividirem o palco com grandes nomes nacionais”, afirmou.

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