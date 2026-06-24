Orçamento

Comissões da Câmara de Manaus analisam projeto da LDO 2027, apreciam 63 emendas e encaminham parecer para votação.

A Câmara Municipal de Manaus (CMM), por meio das comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO), realizou nesta terça-feira (23) uma reunião conjunta para apreciar o Projeto de Lei nº 486/2026, de autoria do Executivo Municipal, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2027.

Comissões analisam emendas ao projeto da LDO 2027

Durante a reunião, as comissões verificaram se as emendas apresentadas atendiam às exigências legais e técnicas previstas para o planejamento das ações da administração pública municipal.

De acordo com o presidente da CCJR, vereador Gilmar Nascimento (Avante), a análise das propostas considerou critérios legais e orçamentários necessários para a inclusão de alterações no texto.

“Estamos finalizando a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto recebeu 63 emendas e apenas uma foi aprovada. Embora seja uma intenção louvável dos colegas vereadores, a maioria das emendas criou eixos e metas de prioridades, mas não especificou indicadores e índices, além da ausência de impacto orçamentário e financeiro”, disse.

Apenas uma emenda foi aprovada

Segundo o parlamentar, algumas propostas também tratavam de temas que exigem regulamentação por meio de legislação específica, como a concessão de aumento real aos servidores públicos.

“A revisão é um comando constitucional não só para Manaus, mas para todos os entes federativos. Ela representa a recomposição das perdas inflacionárias. Já o aumento real é objeto de lei específica e deve ser tratado de forma diferenciada”, explicou.

Critérios técnicos orientaram avaliação das propostas

Gilmar Nascimento destacou ainda que a análise das emendas ocorreu de forma individualizada, com observância aos critérios técnicos e constitucionais previstos na legislação orçamentária.

“A CCJR analisou as emendas de forma individual e técnica para colaborar com a construção da lei e permitir que o Executivo tenha a LDO pronta para a elaboração da Lei Orçamentária”, finalizou o vereador.

Projeto segue para apreciação em plenário

Com a conclusão da análise nas comissões, os pareceres serão encaminhados ao plenário da Câmara Municipal de Manaus para apreciação dos vereadores.

Participaram da reunião o presidente da CCJR, Gilmar Nascimento (Avante); o presidente da CFEO, Marcelo Serafim (PSB); além dos vereadores Allan Campelo (Podemos), Dr. Eduardo Assis (Avante), Eduardo Alfaia (Avante), Joelson Silva (Avante), Kennedy Marques (MDB), Marco Castilhos (União Brasil) e Paulo Tyrone (Democrata), integrantes das comissões.

(*) Com informações da CMM

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