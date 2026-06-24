Dicas para Parintins

Da proteção contra o sol aos cuidados com a pele e à maquiagem inspirada nos bois, confira os produtos escolhidos pela Natura para acompanhar os dias de celebração na Ilha da Magia.

Os preparativos para o Festival de Parintins já estão em ritmo acelerado. Com as ruas tomadas pelo azul do Caprichoso e pelo vermelho do Garantido, visitantes e torcedores começam a organizar os últimos detalhes para viver intensamente a maior celebração folclórica a céu aberto do mundo.

Entre fantasias, acessórios e produções inspiradas nos bois, montar uma mala funcional pode fazer toda a diferença durante os dias de programação. Afinal, além de estilo, é preciso garantir conforto, proteção e bem-estar para enfrentar horas de festa sob o sol amazônico e as longas noites de apresentações.

Pensando nessa experiência, a Natura, marca oficial de beleza do Festival de Parintins pelo segundo ano consecutivo, reuniu uma seleção de produtos voltados para os rituais de autocuidado antes, durante e depois da festa. Entre os destaques estão o Creme Hidratante para as Mãos e o Frescor Natura Ekos Cupuaçu, que ganharam edições especiais inspiradas nos bois-bumbás, com embalagens nas cores azul e vermelha.

Confira os itens indicados para acompanhar a temporada na Ilha da Magia:

Esfoliante em Pó Natura Ekos Açaí

Ideal para o momento de preparação para o festival ou para recuperar a pele após os dias intensos de programação. O produto se transforma ao entrar em contato com a água e promove uma esfoliação que ajuda a deixar a pele mais macia e uniforme.

Concentrado Corporal em Creme Natura Ekos Castanha

Ao ser misturado com água, o concentrado se transforma em um hidratante cremoso que auxilia na hidratação, fortalecimento e reparação da pele. A proposta é prolongar a sensação de cuidado mesmo após horas de festa.

Sabonete Monodose para as Mãos Natura Ekos Castanha

Compacto e fácil de transportar, o produto foi pensado para acompanhar a rotina intensa dos visitantes. A praticidade permite manter a sensação de limpeza e frescor ao longo do dia.

Creme Hidratante para as Mãos Natura Ekos Cupuaçu

Para quem passa horas vibrando nas arquibancadas ou circulando pela cidade, o hidratante oferece hidratação profunda com toque seco, sem deixar as mãos pegajosas.

Frescor Natura Ekos Cupuaçu

Leve e fácil de carregar, o produto é uma opção para renovar a sensação de frescor entre uma programação e outra, acompanhando a movimentação típica dos dias de festival.

Protetor Solar Corporal FPS 70 Natura Solar

Com o sol forte característico da temporada em Parintins, a proteção solar se torna indispensável. O produto ajuda a proteger a pele durante os deslocamentos e atividades ao ar livre.

Protetor Solar Facial Stick FPS 50 Natura Solar

A versão em bastão facilita a reaplicação ao longo do dia, sem necessidade de espalhar o produto com as mãos, tornando-se uma alternativa prática para quem está sempre em movimento.

Batom CC Hidratante Natura Una Nude 2C

O tom neutro combina com produções inspiradas tanto no Caprichoso quanto no Garantido. Além disso, a fórmula ajuda a manter os lábios hidratados durante toda a programação.

Lápis Kajal para Olhos Natura Una

Versátil, o produto permite reforçar a maquiagem de forma rápida, destacando o olhar sem a necessidade de refazer toda a produção.

Sombra Mono Natura Faces Azul Joy ou Vermelho Party

Para quem faz questão de exibir a paixão pelo boi do coração também na maquiagem, a sombra está disponível nas cores azul e vermelha, representando Caprichoso e Garantido.

Além dos produtos voltados ao autocuidado, a Natura aposta em embalagens colecionáveis inspiradas na rivalidade que move o festival. As edições especiais do Creme Hidratante para as Mãos e do Frescor Natura Ekos Cupuaçu homenageiam as duas nações que transformam Parintins em um espetáculo de cores, tradição e emoção todos os anos.

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