Susto

Abalo sísmico de magnitude 7,1 atingiu a Venezuela e foi percebido em bairros de Manaus nesta sexta-feira (24).

Manaus (AM) – O terremoto de magnitude 7,1 que atingiu a Venezuela nesta sexta-feira (24) foi sentido em Manaus. Moradores de prédios nos bairros Adrianópolis e Ponta Negra relataram tremores durante o evento sísmico.

Informações preliminares apontam que residentes do condomínio Portal da Villa, no bairro Adrianópolis, chegaram a evacuar o prédio após perceberem o abalo. Segundo relatos, lustres de apartamentos começaram a balançar, causando preocupação entre os moradores.

Tremor

O abalo sísmico ocorreu na Venezuela e teve profundidade de 21 quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O epicentro foi registrado na cidade de Morón.

O tremor também foi sentido na capital Caracas e gerou alerta de tsunami em áreas costeiras.

Alerta

De acordo com o sistema de alerta dos Estados Unidos, há possibilidade de ondas de tsunami perigosas em regiões situadas em até 300 km do epicentro, incluindo Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas.

Em Manaus, apesar do susto, não há registro de danos estruturais até o momento.

LEIA MAIS:

VÍDEO: Terremoto de magnitude 7,8 deixa mortos, feridos e destruição nas Filipinas