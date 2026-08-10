Manaus (AM) – Um ônibus do transporte coletivo capotou após bater contra uma árvore e deixou várias pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (10), na Vila São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Com o impacto, a árvore foi arrancada pela raiz e tombou.
O acidente aconteceu próximo à rotatória da Vila São Jorge com a rua Jacira Reis. Segundo relatos de passageiros, o ônibus trafegava em alta velocidade quando atingiu a árvore.
Uma passageira afirmou que o motorista teria cochilado ao volante e estaria dirigindo o veículo com apenas uma das mãos. Conforme o relato, quando percebeu a árvore à frente, não conseguiu evitar a colisão.
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender as vítimas. Cerca de seis viaturas foram deslocadas para o local.
As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas.
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