Acidente grave

Luiz Fabiano do Rosário Pastana perdeu o controle do veículo na rua Cuiabá, no bairro Nossa Senhora das Graças; impacto foi fatal mesmo com capacete.

Manaus (AM) – Um trágico acidente de trânsito tirou a vida do jovem Luiz Fabiano do Rosário Pastana, de 22 anos, na madrugada desta quinta-feira (25). A fatalidade aconteceu por volta das 1h, na rua Cuiabá, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com relatos preliminares de testemunhas, o rapaz trafegava pela via quando perdeu o controle da motocicleta que pilotava e acabou colidindo violentamente contra um muro.

Impacto

Moradores da área acordaram com o barulho da batida e acionaram o socorro imediatamente. No entanto, o impacto foi tão severo que o jovem sofreu morte instantânea na pista, sem tempo para receber os primeiros atendimentos médicos.

A gravidade da colisão chamou a atenção das autoridades, uma vez que Luiz Fabiano utilizava o capacete de segurança no momento do acidente, o que reforça a violência do choque contra a estrutura de concreto.

Investigação

Policiais militares da área isolaram o local do acidente para o trabalho dos peritos criminais e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção do corpo da vítima.

O caso foi formalmente registrado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que agora apura os bastidores do ocorrido por meio da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) para esclarecer o que teria feito o motociclista perder o controle do veículo.

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